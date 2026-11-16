به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به موجب این ضوابط، تمام بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و دستگاه‌های خوددریافت/خودپرداخت و کیوسک نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به گردشگران و زوار اقدام کنند.

در این رابطه، صرافی‌های مجاز به ویژه صرافی‌هایی که در هتل‌ها، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، فرودگاه‌های بین المللی، نمایشگاه‌های بین المللی یا بازارهای شهرهای زیارتی نظیر مشهد، قم و شیراز دارای باجه هستند، می‌توانند با دریافت دسته‌ای کارت گردشگری از بانکی که نزد آن حساب سپرده دارند اقدام و راساً نسبت به فروش کارت گردشگری به گردشگران خارجی اقدام کنند.

بانک مرکزی به منظور صیانت از دارایی‌های گردشگران خارجی در دستورالعمل مذکور این امکان را فراهم کرده که گردشگران خارجی هنگام خروج از کشور بتوانند مانده ریالی مصرف نشده کارت گردشگری خود را مجددا با نرخ توافقی در قالب ارز دریافت کنند.

در حال حاضر شش بانک کشور شامل بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، شهر، دی، قرض الحسنه مهر ایران و سینا، امکان صدور و فروش کارت گردشگری را فراهم و این خدمت را پیاده‌سازی کره‌اند. همچنین توسعه خدمت «صدور کارت گردشگری» توسط سایر بانک‌ها نیز در حال انجام می باشد و متعاقباً سایر بانک‌هایی که امکان ارائه این محصول را خواهند داشت اعلام می‌شود.

گفتنی است کارت گردشگری نه تنها امکان شارژ مجدد دارد بلکه در هر مرحله شارژ می توان آن را تا معادل ریالی ۵۰۰۰ یورو شارژ کرد. گردشگر خارجی پس از طی فرایند احراز هویت، امکان فعال‌سازی کارت بانکی را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیرهای طراحی‌شده توسط بانک صادرکننده خواهد داشت و می‌تواند از ظرفیت این کارت در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی استفاده کند.

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