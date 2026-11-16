ضرورت تقویت نظارت و بازدیدهای میدانی از بافت تاریخی و حرایم بیرجند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از بافت تاریخی بیرجند، با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و بناهای تاریخی و پیشگیری از هرگونه تخلف و تعرض به حریم آثار ثبت‌شده، خواستار اهتمام ویژه در انجام بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر محدوده بافت تاریخی و حرایم آثار شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت شناسایی به‌موقع مسائل و تهدیدهای احتمالی در حوزه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت افزایش دقت در پایش میدانی، پیگیری مشکلات موجود و تعامل مستمر اداره میراث‌فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: حضور مستمر و هدفمند نیروهای حفاظتی در محدوده آثار تاریخی و نظارت بر وضعیت بافت‌های ارزشمند تاریخی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، حفاظت از هویت تاریخی شهر و صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی دارد.

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