۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱

ضرورت تقویت نظارت و بازدیدهای میدانی از بافت تاریخی و حرایم بیرجند

ضرورت تقویت نظارت و بازدیدهای میدانی از بافت تاریخی و حرایم بیرجند

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با حضور در اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بیرجند، مسائل و مشکلات مرتبط با حفاظت از بافت تاریخی، حرایم آثار و ابنیه تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از بافت تاریخی بیرجند، با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و بناهای تاریخی و پیشگیری از هرگونه تخلف و تعرض به حریم آثار ثبت‌شده، خواستار اهتمام ویژه در انجام بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر محدوده بافت تاریخی و حرایم آثار شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت شناسایی به‌موقع مسائل و تهدیدهای احتمالی در حوزه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت افزایش دقت در پایش میدانی، پیگیری مشکلات موجود و تعامل مستمر اداره میراث‌فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: حضور مستمر و هدفمند نیروهای حفاظتی در محدوده آثار تاریخی و نظارت بر وضعیت بافت‌های ارزشمند تاریخی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، حفاظت از هویت تاریخی شهر و صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501949
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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