تاریخ شفاهی ابزاری ارزشمند برای صیانت از هویت فرهنگی و میراث ناملموس استان است

ه گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با هفته مازندران و با حضور مسئول کارگروه تاریخ شفاهی استان، اساتید مدعو، کارشناسان و جمعی از صاحب‌نظران در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به سیاست ملی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توسعه تاریخ شفاهی در ۳۱ استان کشور اظهار کرد: ثبت روایت‌های شفاهی، فرصتی ارزشمند برای مستندسازی بخش‌هایی از تاریخ و فرهنگ بومی است که بسیاری از آن‌ها در اسناد مکتوب انعکاس نیافته‌اند و در حافظه و تجربه زیسته مردم محفوظ مانده‌اند.

او با بیان اینکه بزرگان، پیشه‌وران، هنرمندان و چهره‌های اثرگذار محلی از مهم‌ترین منابع تاریخ شفاهی به شمار می‌روند، افزود: ثبت خاطرات، دانش، مهارت‌ها و روایت‌های این افراد می‌تواند به حفظ میراث ناملموس، جلوگیری از فراموشی سنت‌های بومی و انتقال سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های آینده کمک کند.

دانش‌زاده با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه تصریح کرد: شناسایی راویان، تعیین اولویت‌های موضوعی، گردآوری روایت‌های ارزشمند و مستندسازی علمی و نظام‌مند آن‌ها از جمله اقداماتی است که باید در مسیر توسعه تاریخ شفاهی استان مورد توجه قرار گیرد.

این نشست در پی آغاز نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی و در راستای تأکیدات سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر توسعه این حوزه در سراسر کشور برگزار شد و حاضران نیز به بررسی ظرفیت‌ها، وظایف و الزامات اجرایی ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی مازندران پرداختند.

انتهای پیام/