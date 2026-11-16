به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان گلستان امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه جاری با حضور مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن، بازرسان و نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در مرکز سرمایه‌گذاری دهکده امید جلین برگزار شد.

این نشست در راستای اجرای ماده ۳۴ آیین‌نامه نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها، مصوب ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران و در چارچوب احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعمل تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری برگزار شد.

در جریان این مجمع که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، مفاد اساسنامه جدید ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرائت و با اساسنامه موجود انجمن تطبیق داده شد و تغییرات و مفاد جدید مورد بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

پس از بررسی موارد مطرح‌شده، مفاد اساسنامه جدید به تأیید اعضای شرکت‌کننده در مجمع رسید تا فعالیت‌های آتی انجمن در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی دنبال شود.

در پایان این نشست نیز بر ضرورت رعایت مفاد اساسنامه جدید، هماهنگی اعضا و استمرار فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای انجمن در چارچوب مقررات تأکید شد.

برگزاری این مجمع در راستای به‌روزرسانی ساختار حقوقی و تشکیلاتی انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری و انطباق فعالیت تشکل‌های تخصصی استان با ضوابط جدید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد.

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