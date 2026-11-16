به گزارش خبرنگار میراث آریا بر اساس ارزیابی ماهانه مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری ، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کارنامه مهرماه سامانه فواد ۱۲۸ به رتبه نخست دست یافت. در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند میانگین زمان رسیدگی به شکایات، درصد حل‌شدگی شکایات و رضایت شهروندان سنجیده می‌شود. نمره‌ی بازرسی نیز با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و بر پایه‌ی تعامل و اقدامات مؤثر دستگاه‌ها تعیین می‌شود.

این رتبه حاصل تلاش همه‌ی همکاران ستادی و استانی، از ستاد وزارتخانه تا ادارات شهرستانی، بوده است. بر اساس ماده ۸ دستورالعمل اجرایی، پاسخگویی به شکایات و نتایج ارزیابی سامانه فواد بر پرداختی همکاران اثر مستقیم دارد.

میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در وزارتخانه [۱ ساعت و ۳ دقیقه] و در سامانه فواد [۲ ساعت و ۵۸ دقیقه] گزارش شده است.

برای تحقق شاخص‌های این سامانه، هر استان دارای نماینده‌ی فواد است که بر اساس شاخص‌های هشت‌گانه، ادارات شهرستانی را به‌صورت روزانه رصد و نظارت می‌کند. همچنین تیم‌های بازرسی ستاد در ادارات شهرستان‌ها حاضر شده، عملکرد آن‌ها را پایش می‌کنند و رفع نواقص را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.

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