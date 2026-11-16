۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

کسب رتبه اول وزارت میراث‌فرهنگی در ارزیابی سامانه فوریت‌های اداری

کسب رتبه اول وزارت میراث‌فرهنگی در ارزیابی سامانه فوریت‌های اداری

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ارزیابی کارنامه مهرماه سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)، در میان ۲۵ دستگاه اجرایی کشور رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا بر اساس ارزیابی ماهانه مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری ، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کارنامه مهرماه سامانه فواد ۱۲۸ به رتبه نخست دست یافت. در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند میانگین زمان رسیدگی به شکایات، درصد حل‌شدگی شکایات و رضایت شهروندان سنجیده می‌شود. نمره‌ی بازرسی نیز با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و بر پایه‌ی تعامل و اقدامات مؤثر دستگاه‌ها تعیین می‌شود.

این رتبه حاصل تلاش همه‌ی همکاران ستادی و استانی، از ستاد وزارتخانه تا ادارات شهرستانی، بوده است. بر اساس ماده ۸ دستورالعمل اجرایی، پاسخگویی به شکایات و نتایج ارزیابی سامانه فواد بر پرداختی همکاران اثر مستقیم دارد.

میانگین زمان پاسخگویی به شکایات در وزارتخانه [۱ ساعت و ۳ دقیقه] و در سامانه فواد [۲ ساعت و ۵۸ دقیقه] گزارش شده است.

کسب رتبه اول وزارت میراث‌فرهنگی در ارزیابی سامانه فوریت‌های اداری

برای تحقق شاخص‌های این سامانه، هر استان دارای نماینده‌ی فواد است که بر اساس شاخص‌های هشت‌گانه، ادارات شهرستانی را به‌صورت روزانه رصد و نظارت می‌کند. همچنین تیم‌های بازرسی ستاد در ادارات شهرستان‌ها حاضر شده، عملکرد آن‌ها را پایش می‌کنند و رفع نواقص را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.

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کد خبر 1405082501953
محمد آوخ
دبیر محمد آوخ

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