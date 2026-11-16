به گزارش خبرنگار میراث آریا، افشین ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵گفت: در راستای صیانت از میراث ارزشمند دوره ساسانی، پیشگیری از گسترش آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اضطراری و ساماندهی در محوطه‌های تاریخی تحت پوشش این پایگاه در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: این پروژه‌ها با تمرکز بر حفاظت از بناهای شاخص، تثبیت ساختارهای معماری آسیب‌پذیر، ساماندهی محوطه‌ها و توسعه زیرساخت‌های نظارتی و گردشگری تعریف شده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به اقدامات حفاظتی در فیروزآباد گفت: حفاظت اضطراری از بنای قلعه دختر و کاخ اردشیر از جمله طرح‌های در دست اجراست که در این چارچوب، تثبیت و استحکام‌بخشی بدنه‌های معماری متزلزل، اجرای اندود کاهگل حفاظتی و ساماندهی مسیرهای دفع آب با هدف کاهش عوامل آسیب‌رسان به بناها دنبال می‌شود.

او ادامه داد: در سنگ‌نگاره جنگاوران دره تنگاب فیروزآباد نیز پروژه تجهیز کارگاه، مستندسازی و نصب داربست حفاظتی با هدف فراهم‌سازی بستر مناسب برای انجام اقدامات حفاظتی اضطراری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس همچنین از اجرای پوشش حفاظتی بر روی تراشه آرامگاهی شهر گور خبر داد و گفت: در کنار حفاظت از این اثر تاریخی، ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری، ساخت و نصب کانکس چندمنظوره و استقرار دوربین‌های حفاظتی نیز پیش‌بینی شده است.

به گفته ابراهیمی، در شهر تاریخی بیشاپور نیز مجموعه‌ای از اقدامات شامل تثبیت و استحکام‌بخشی بدنه‌های معماری متزلزل، اجرای اندود کاهگل و پوشش حفاظتی، فنس‌کشی و ترمیم حصارهای آسیب‌دیده، ایجاد باغچه سنگ برای ساماندهی سنگ‌های آواری و غیرآواری پراکنده و نصب دوربین‌های حفاظتی در حال اجراست.

او ساماندهی و حفاظت از مجسمه شاپور در غار شاپور تنگ چوگان را از دیگر پروژه‌های مهم این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: مستندسازی مجسمه با روش فتوگرامتری برد کوتاه و استفاده از پهپاد، اجرای داربست حفاظتی در اطراف اثر و نصب حفاظ شفاف پلی‌کربناتی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با اعتباری در حدود ۳۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، فرصت ارزشمندی برای تقویت حفاظت از میراث جهانی ساسانی فارس فراهم کرده است و می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از اصالت، هویت و ارزش‌های تاریخی این آثار برای نسل‌های آینده داشته باشد.

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