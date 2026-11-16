به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی مسئول میراث فرهنگی خوسف، امروز دوشنبه 25 آبان، با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با مخاطرات جوی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و آسیب‌پذیری سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت، اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات و حفاظت از بناهای ارزشمند تاریخی آغاز شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، اطلاع‌رسانی به مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی را از اولویت‌های این برنامه برشمرد و افزود: هشدارهای مرتبط با شرایط جوی از طریق ارسال پیامک و انتشار اطلاعیه در بسترهای رسمی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود تا مالکان فرصت کافی برای بررسی وضعیت بناها و انجام اقدامات ضروری را داشته باشند.

او با اشاره به اهمیت مدیریت و هدایت آب‌های سطحی بیان کرد: پایش وضعیت ناودان‌ها و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر بافت‌های تاریخی در حال انجام است و تأمین و نصب ناودان در نقاط مورد نیاز با هدف جلوگیری از نفوذ مستقیم آب باران به دیوارها و اجزای بناها پیگیری می‌شود.

صالحی همچنین از حمایت از مالکان در مرمت‌های اضطراری خبر داد و گفت: در راستای تسریع در ترمیم بام‌های سنتی و جلوگیری از تخریب پوشش‌های کاهگلی، اداره میراث‌فرهنگی در تأمین مصالح اولیه با مالکان مشارکت و همکاری می‌کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، افزایش آگاهی عمومی را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و افزود: به‌منظور جلب مشارکت شهروندان و آگاه‌سازی مالکان نسبت به ضرورت مراقبت از بناهای تاریخی، بنرهای اطلاع‌رسانی در نقاط مختلف نصب شده است.

صالحی تأکید کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، مالکان و ساکنان است و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات، حفظ اصالت معماری و صیانت از میراث تاریخی شهرستان خوسف داشته باشد.

انتهای پیام/