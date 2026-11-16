۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴

اقدامات پیشگیرانه میراث‌فرهنگی خوسف برای حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی در برابر بارش‌های احتمالی

اقدامات پیشگیرانه میراث‌فرهنگی خوسف برای حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی در برابر بارش‌های احتمالی

به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های فصلی و صیانت از بناها و بافت‌های تاریخی شهرستان خوسف، مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی مسئول میراث فرهنگی خوسف، امروز دوشنبه 25 آبان، با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با مخاطرات جوی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و آسیب‌پذیری سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت، اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات و حفاظت از بناهای ارزشمند تاریخی آغاز شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، اطلاع‌رسانی به مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی را از اولویت‌های این برنامه برشمرد و افزود: هشدارهای مرتبط با شرایط جوی از طریق ارسال پیامک و انتشار اطلاعیه در بسترهای رسمی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود تا مالکان فرصت کافی برای بررسی وضعیت بناها و انجام اقدامات ضروری را داشته باشند.

او با اشاره به اهمیت مدیریت و هدایت آب‌های سطحی بیان کرد: پایش وضعیت ناودان‌ها و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر بافت‌های تاریخی در حال انجام است و تأمین و نصب ناودان در نقاط مورد نیاز با هدف جلوگیری از نفوذ مستقیم آب باران به دیوارها و اجزای بناها پیگیری می‌شود.

صالحی همچنین از حمایت از مالکان در مرمت‌های اضطراری خبر داد و گفت: در راستای تسریع در ترمیم بام‌های سنتی و جلوگیری از تخریب پوشش‌های کاهگلی، اداره میراث‌فرهنگی در تأمین مصالح اولیه با مالکان مشارکت و همکاری می‌کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، افزایش آگاهی عمومی را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و افزود: به‌منظور جلب مشارکت شهروندان و آگاه‌سازی مالکان نسبت به ضرورت مراقبت از بناهای تاریخی، بنرهای اطلاع‌رسانی در نقاط مختلف نصب شده است.

صالحی تأکید کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، مالکان و ساکنان است و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات، حفظ اصالت معماری و صیانت از میراث تاریخی شهرستان خوسف داشته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501956
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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