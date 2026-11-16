۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵

راهکارهای توسعه صنایع‌دستی در استان گلستان بررسی شد

راهکارهای توسعه صنایع‌دستی در استان گلستان بررسی شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان از برگزاری نشست وبیناری کمیته فنی صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: شناسایی مسائل و مشکلات فعالان این حوزه، بررسی راهکارهای اجرایی و تقویت هماهنگی میان کارشناسان شهرستان‌ها از محورهای اصلی این نشست بود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست وبیناری کمیته فنی صنایع‌دستی استان در روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این نشست با حضور کارشناسان صنایع‌دستی شهرستان‌های استان و با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های معاونت، شناسایی چالش‌های موجود و هم‌اندیشی برای رفع موانع فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: کارشناسان شهرستان‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با هنرمندان، کارگاه‌های تولیدی و فعالان صنایع‌دستی، نقش مهمی در شناسایی نیازها و مسائل این حوزه دارند و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات آنان می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر شهرستان کمک کند.

او بیان کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات حوزه صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان مطرح و راهکارهای اجرایی برای پیگیری و رفع موانع موجود بررسی شد تا با تقویت تعامل میان کارشناسان و مجموعه معاونت، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها فراهم شود.

حاجی‌ابراهیمی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط و هماهنگی میان کارشناسان شهرستان‌ها گفت: توسعه صنایع‌دستی نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های بومی، بررسی مستمر مسائل هنرمندان و پیگیری برنامه‌های حمایتی در سطح استان است.

او افزود: موضوعاتی همچون تسهیل فرآیندهای مرتبط با فعالیت هنرمندان، حمایت از تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه آموزش‌های تخصصی و فراهم‌سازی زمینه معرفی و عرضه تولیدات صنایع‌دستی از جمله محورهایی است که باید در برنامه‌ریزی‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان بیان کرد: تنوع رشته‌های بومی و حضور هنرمندان در مناطق شهری و روستایی استان، فرصت ارزشمندی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی مستمر است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی با کارشناسان شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد زمینه‌ای برای تبادل تجربیات، بررسی موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

حاجی‌ابراهیمی تأکید کرد: استمرار این نشست‌ها می‌تواند به شناسایی به‌موقع مسائل، اولویت‌بندی نیازهای شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان کمک کند.

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کد خبر 1405082501957
ابوالفضل آذری
دبیر مهدی ارجمند

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