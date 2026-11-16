به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست وبیناری کمیته فنی صنایع‌دستی استان در روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این نشست با حضور کارشناسان صنایع‌دستی شهرستان‌های استان و با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های معاونت، شناسایی چالش‌های موجود و هم‌اندیشی برای رفع موانع فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: کارشناسان شهرستان‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با هنرمندان، کارگاه‌های تولیدی و فعالان صنایع‌دستی، نقش مهمی در شناسایی نیازها و مسائل این حوزه دارند و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات آنان می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر شهرستان کمک کند.

او بیان کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات حوزه صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان مطرح و راهکارهای اجرایی برای پیگیری و رفع موانع موجود بررسی شد تا با تقویت تعامل میان کارشناسان و مجموعه معاونت، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها فراهم شود.

حاجی‌ابراهیمی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط و هماهنگی میان کارشناسان شهرستان‌ها گفت: توسعه صنایع‌دستی نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های بومی، بررسی مستمر مسائل هنرمندان و پیگیری برنامه‌های حمایتی در سطح استان است.

او افزود: موضوعاتی همچون تسهیل فرآیندهای مرتبط با فعالیت هنرمندان، حمایت از تولید، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه آموزش‌های تخصصی و فراهم‌سازی زمینه معرفی و عرضه تولیدات صنایع‌دستی از جمله محورهایی است که باید در برنامه‌ریزی‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان بیان کرد: تنوع رشته‌های بومی و حضور هنرمندان در مناطق شهری و روستایی استان، فرصت ارزشمندی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی مستمر است.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی با کارشناسان شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد زمینه‌ای برای تبادل تجربیات، بررسی موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

حاجی‌ابراهیمی تأکید کرد: استمرار این نشست‌ها می‌تواند به شناسایی به‌موقع مسائل، اولویت‌بندی نیازهای شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان کمک کند.

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