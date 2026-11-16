به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی رحیمیان امروز دوشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی استان مرکزی، در پی رصدهای اطلاعاتی، انجام تحقیقات و بررسی‌های تخصصی، از قصد فردی برای فروش تعدادی سکه تاریخی در شهرستان اراک مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مرکزی افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران یگان حفاظت با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۱۶ اراک، اقدام به بازرسی از خودروی متهم کردند که در جریان این عملیات، تعداد ۵۷ قطعه سکه تاریخی کشف و ضبط شد.

او خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده ساکن یکی از استان‌های همجوار بوده و سکه‌های مکشوفه برای بررسی و کارشناسی تخصصی در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.

سرهنگ رحیمیان ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی، هر ۵۷ قطعه سکه کشف‌ شده متعلق به دوره تاریخی اشکانی است که از نظر ارزش تاریخی و فرهنگی، بخشی از میراث ارزشمند کشور محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق و خریدوفروش غیرمجاز اموال تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: حفاظت از آثار و اشیای تاریخی، نیازمند هوشیاری مستمر، رصد اطلاعاتی و همکاری مؤثر دستگاه‌های انتظامی و قضایی است و یگان حفاظت میراث فرهنگی با جدیت با هرگونه تعرض، حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی برخورد می‌کند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خریدوفروش، نگهداری یا خروج غیرمجاز اشیای تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند تا با مشارکت و همراهی مردم، از تاراج سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور جلوگیری شود.



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