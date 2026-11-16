عملیات مرمت مسجد تاریخی آخوند در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های حفاظتی و مرمتی این اداره‌کل برای پاسداشت آثار ارزشمند تاریخی استان، عملیات مرمت مسجد تاریخی آخوند اراک آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: مسجد آخوند به‌عنوان یکی از بناهای ارزشمند تاریخی و مذهبی شهر اراک، بخشی از هویت معماری و فرهنگی این شهر را شکل می‌دهد و حفاظت از آن، علاوه بر صیانت از یک اثر تاریخی، به معنای پاسداشت بخشی از پیشینه فرهنگی و مذهبی منطقه است.

او با اشاره به آغاز عملیات مرمت دیوار ثبت ملی این مسجد تصریح کرد: در این مرحله، اقدامات اجرایی با تمرکز بر مرمت و سامان‌دهی بخش‌های آسیب‌دیده دیوار تاریخی آغاز شده و تلاش می‌شود تمامی مراحل با رعایت ضوابط فنی و اصول تخصصی مرمت آثار تاریخی و با حفظ اصالت مصالح و ساختار معماری بنا انجام شود.

محمودی خاطرنشان کرد: صیانت از بناهای تاریخی و مذهبی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت تخصصی و اجرای به‌موقع اقدامات حفاظتی و مرمتی است و این اداره‌کل با جدیت، حفاظت و احیای آثار تاریخی استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: مسجد تاریخی آخوند اراک بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی شهر است و مرمت و نگهداری اصولی آن، اقدامی ارزشمند برای انتقال این میراث گران‌بها به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.



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