به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان و متقاضیان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، از مجموع ۲۴۵ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی به میراث‌فرهنگی شهرستان اراک، تاکنون ۱۰۲ نفر برای دریافت تسهیلات بانکی به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک افزود: از مجموع افراد معرفی‌ شده، تاکنون ۵۵ نفر موفق به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۹۷ میلیارد ریال شده‌اند که این موضوع بیانگر روند قابل‌توجه اجرای برنامه‌های حمایتی و تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی است.

او با اشاره به جایگاه این اداره در میان دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی تصریح کرد: میراث‌فرهنگی شهرستان اراک با عملکرد ثبت‌ شده ۳۹ درصدی در شاخص معرفی و دریافت تسهیلات، توانسته است رتبه دوم را در میان سایر دستگاه‌ها به خود اختصاص دهد.

خسروی ادامه داد: پرداخت این تسهیلات نقش مؤثری در حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، حفظ و احیای ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان اراک خواهد داشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اراک در پایان تأکید کرد: پیگیری روند پرداخت تسهیلات به سایر متقاضیان معرفی‌ شده و تلاش برای جذب کامل اعتبارات ابلاغی، از اولویت‌های این اداره است و امیدواریم با همکاری بانک‌های عامل و تعامل دستگاه‌های مرتبط، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از حمایت‌های مالی فراهم شود.

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