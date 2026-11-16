الگوی اصیل معماری و هویت تاریخی بافت اراک باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بافت تاریخی اراک به‌عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های فرهنگی و معماری استان، دارای ویژگی‌های کالبدی، بصری و تزئینات خاصی است که حفظ و تداوم این ویژگی‌ها در هرگونه اقدام عمرانی و سامان‌دهی جداره‌ها ضرورت دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در طراحی و اجرای جداره‌های بافت تاریخی شهر اراک، استفاده از تزئینات ساده و تخت، الگوهای تاریخی متناسب با معماری بازار و رعایت شاخصه‌های دوره تاریخی بناها باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن ارتقای کیفیت بصری محیط، اصالت و یکپارچگی معماری این محدوده حفظ شود.

او با اشاره به ضرورت هماهنگی عناصر معماری سردر ورودی بازار اراک تصریح کرد: ستون‌های پیش‌بینی‌شده در طراحی سردر ورودی باید با الگوها و عناصر معماری موجود در بازار تاریخی اراک هماهنگ باشند؛ چراکه چنین عناصری در معماری اصیل این مجموعه کمتر دیده می‌شوند و هرگونه طراحی جدید باید با شکوه، تناسبات و هویت تاریخی بازار همخوانی داشته باشد.

محمودی ادامه داد: در اجرای نمای جداره‌های بافت تاریخی اراک، آجر سنتی باید به‌عنوان یکی از مصالح شاخص و هویت‌بخش معماری این محدوده مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای کتیبه‌های سردر حجره‌ها، استفاده از کاشی و درج نام هر حجره پیشنهاد شده است تا علاوه بر ایجاد نظم و هماهنگی بصری، هویت تاریخی و کارکرد تجاری این فضاها نیز حفظ شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سامان‌دهی بافت تاریخی صرفاً به معنای نوسازی ظاهری و زیباسازی جداره‌ها نیست، بلکه هدف اصلی، حفظ پیوستگی تاریخی، اصالت معماری و تقویت هویت فرهنگی شهر است؛ از این‌رو تمامی طرح‌ها و مداخلات در این محدوده باید با نگاه تخصصی و رعایت ضوابط حفاظت از میراث تاریخی انجام شود.

او در پایان تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، ایجاد تعادل میان نیازهای امروز شهر و حفاظت از ارزش‌های معماری گذشته است تا با حفظ اصالت بازار و بافت تاریخی اراک، این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.



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