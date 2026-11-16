به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، ۲۵ آبان ماه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان البرز که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مدیران شبکه بانکی استان برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌روند که در صورت برخورداری از حمایت‌های مؤثر مالی و سرمایه‌گذاری، می‌توانند نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد استان ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. در این میان، نظام بانکی به دلیل نقش محوری در تأمین منابع مالی، یکی از ارکان اصلی پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه محسوب می‌شود.

این مسئول با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به تسهیلات بانکی گفت: اجرای طرح‌های گردشگری، ایجاد و توسعه تأسیسات اقامتی و پذیرایی، تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی، مستلزم تأمین مالی به‌موقع و متناسب با نیاز هر پروژه است. بنابراین، طولانی شدن فرآیندهای اداری و اعتباری یا ایجاد موانع غیرضروری در مسیر دریافت تسهیلات، می‌تواند بر روند اجرای پروژه‌ها و انگیزه سرمایه‌گذاران تأثیر منفی بگذارد.

او توضیح داد: یکی از موضوعاتی که باید در تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد، شناخت ویژگی‌های اقتصادی بخش گردشگری است. ماهیت بسیاری از طرح‌های گردشگری به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارند و بازگشت سرمایه در آنها تابع زمان، میزان بهره‌برداری و شرایط بازار است؛ از این رو، اتخاذ رویکرد کارشناسی در ارزیابی طرح‌ها و توجه به توجیه اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد محلی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان صنایع‌دستی را هنرمندان، تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند که برای استمرار و توسعه فعالیت خود به سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، تجهیز کارگاه‌ها و دسترسی به بازارهای فروش نیاز دارند. حمایت هدفمند نظام بانکی از این فعالان می‌تواند ضمن تقویت تولید داخلی، زمینه حفظ مهارت‌های بومی، توسعه مشاغل خرد و افزایش درآمد خانوارها را فراهم کند.

زینالی بیان کرد: حمایت از صنایع‌دستی نباید به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه لازم است فرآیندهای بانکی به شکلی طراحی و اجرا شوند که فعالان این عرصه بتوانند در زمان مناسب و متناسب با نیاز واقعی کسب‌وکار خود از منابع مالی استفاده کنند. تسهیل شرایط اعتباری و کاهش موانع غیرضروری در این مسیر، به پایداری فعالیت تولیدکنندگان کمک خواهد کرد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان گفت: شناسایی موانع موجود، بررسی پرونده‌های تسهیلاتی، پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مستمر میان متقاضیان و بانک‌ها می‌تواند به تسریع روند تأمین مالی و افزایش اثربخشی حمایت‌ها منجر شود. همچنین لازم است منابع بانکی با اولویت‌بندی کارشناسی به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که از توجیه اقتصادی، ظرفیت اشتغال‌زایی و قابلیت اجرایی برخوردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و صنایع‌دستی نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌های اقتصادی و اجرایی استان است و انتظار می‌رود شبکه بانکی با نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه، زمینه حضور مؤثرتر سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه را فراهم کند؛ چراکه نتیجه این همکاری، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق تولید صنایع‌دستی، در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان نیز نمایان خواهد شد.

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