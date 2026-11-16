۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

تأکید رئیس اداره میراث‌فرهنگی رامسر:

رونق گردشگری ساحلی رامسر در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع فعالیت پلاژها است

رونق گردشگری ساحلی رامسر در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع فعالیت پلاژها است

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر از برگزاری نشست مشترک با مدیران پلاژهای ساحلی شهرستان با هدف بررسی مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های توسعه گردشگری ساحلی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر طاها خلعتبری یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت مراکز گردشگری ساحلی در رونق اقتصادی و جذب گردشگر اظهار کرد: حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، شناسایی موانع فعالیت پلاژها و پیگیری مطالبات و مشکلات آنان از اولویت‌های توسعه گردشگری ساحلی شهرستان است.

رئیس ادلره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات موجود و فراهم‌سازی زمینه فعالیت مطلوب پلاژهای ساحلی افزود: تعامل و هم‌افزایی با بهره‌برداران این مراکز می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش رضایتمندی گردشگران و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های ساحلی رامسر داشته باشد.

خلعتبری توسعه گردشگری ساحلی در تمام فصول سال را از رویکردهای مهم این اداره برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری ساحلی تأکید کرد.

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کد خبر 1405082501966
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

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