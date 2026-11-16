به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان جنوبی، امروز دوشنبه 25 آبان، اظهار کرد: طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از سرمایه‌های ملی در قالب گشت‌های مشترک و اقدامات نظارتی اجرا می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: اجرای این طرح علاوه بر نظارت بر وضعیت اراضی کشاورزی و شناسایی تخلفات احتمالی، فرصتی برای هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حفاظت از عرصه‌های طبیعی، کشاورزی، تاریخی و فرهنگی فراهم می‌کند.

او با اشاره به نقش این یگان در اجرای طرح‌های مشترک بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جریان گشت‌زنی‌های میدانی، وضعیت آثار، محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی را نیز پایش کرده و در صورت مشاهده هرگونه تعرض، دخل و تصرف یا اقدام مغایر با ضوابط حفاظتی، مراتب را برای بررسی و پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کنند.

سرهنگ برزگر ادامه داد: حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در کنار صیانت از سایر سرمایه‌های ملی، نیازمند حضور مؤثر نیروهای حفاظتی، نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و گشت‌های مشترک می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و شناسایی به‌موقع تهدیدها داشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: اجرای مرحله هفتم طرح حکاک در شهرستان طبس نیز در راستای تقویت نظارت‌های میدانی، ارتقای هماهنگی بین‌دستگاهی و حفاظت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند استان انجام شده است.

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