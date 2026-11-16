به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: زنان هنرمند قلعه‌بالا با همراهی خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت تعاونی آفرینش‌های دستی زنان بورینای این روستا، بخشی از هنر و هویت محلی خود را در دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به تنوع دست‌ساخته‌های ارائه‌شده افزود: گلدوزی و سوزن‌دوزی، حصیربافی و تانه‌بافی، رومیزی‌های گلدوزی‌شده و کیف و ساک‌های پارچه‌ای از جمله محصولاتی است که هنرمندان روستا در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند. در بخشی از این آثار نیز نقش‌مایه‌هایی برگرفته از طبیعت منطقه، از جمله زاغ‌بور و یوزپلنگ آسیایی، به کار رفته است.

او با بیان اینکه هنر گلدوزی زنان قلعه‌بالا به‌تازگی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: معرفی این هنر در رویدادهای صنایع‌دستی، علاوه بر شناساندن ارزش فرهنگی آن، به پاسداشت و انتقال این مهارت به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

رضویان خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان قلعه‌بالا در نمایشگاه، زمینه آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ و هنر روستا و گسترش بازار فروش محصولات را فراهم می‌آورد. حمایت از تولیدات زنان هنرمند نیز می‌تواند به رونق گردشگری روستایی، تقویت درآمد خانواده‌ها و تداوم هنرهای بومی این منطقه کمک کند.

دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان سمنان تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن غدیر سمنان میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان است.

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