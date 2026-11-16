به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: کوچ‌نشینی ایل شاهسون بغدادی از جمله جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی ناملموس ایران است که اهمیت آن تنها به یک شیوه زندگی و معیشت محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه عشایری و بازتابی از پیوند تاریخی انسان، طبیعت و زیست‌بوم به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اینکه گستره موضوعی این اثر، استان‌های مرکزی، قم، همدان، قزوین، زنجان، البرز، تهران، کردستان و کرمانشاه را در بر می‌گیرد، افزود: میراث ناملموس بخشی از سرمایه هویتی و فرهنگی جوامع است و شیوه‌های زیست و سنت‌های به‌جامانده از نسل‌های گذشته، حامل مجموعه‌ای از تجربه‌ها، شناخت‌ها و ارزش‌های فرهنگی هستند که حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ثبت ملی کوچ‌نشینی ایل شاهسون بغدادی را باید اقدامی در مسیر شناسایی و رسمیت‌بخشیدن به یکی از جلوه‌های میراث فرهنگی عشایری کشور دانست؛ میراثی که پاسداری از آن مستلزم توجه به اصالت فرهنگی، زمینه‌های اجتماعی و استمرار پیوند نسل‌های جدید با داشته‌های تاریخی و فرهنگی است.

او تصریح کرد: قرار گرفتن نام البرز در محدوده جغرافیایی این اثر، نشان‌دهنده اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی مشترک میان استان‌ها و ضرورت نگاه فرامنطقه‌ای به شناسایی و صیانت از میراث ناملموس کشور است.

ثبت این اثر با استناد به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی ناملموس و آیین‌نامه‌های مرتبط انجام شده و گواهی ثبت آن به امضای قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور رسیده است.

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