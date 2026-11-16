۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید) در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید) در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از ثبت یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید) به‌عنوان اثر فرهنگی‌تاریخی در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ گفت: یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید)، واقع در آب‌های خلیج فارس در محدوده شهرستان بوشهر، پس از طی تشریفات قانونی لازم، به شماره ۲۴۵۲۰ مورخ سوم خردادماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این اقدام در راستای صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور و با استناد به قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

او ثبت این اثر را گامی در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس و صیانت از یادمان‌های مرتبط با حماسه‌ها و رویدادهای تاریخی این پهنه پرافتخار دانست.

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کد خبر 1405082501973
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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