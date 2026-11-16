یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید) در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ گفت: یادبود حماسه خلیج فارس (عملیات مروارید)، واقع در آب‌های خلیج فارس در محدوده شهرستان بوشهر، پس از طی تشریفات قانونی لازم، به شماره ۲۴۵۲۰ مورخ سوم خردادماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این اقدام در راستای صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور و با استناد به قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

او ثبت این اثر را گامی در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس و صیانت از یادمان‌های مرتبط با حماسه‌ها و رویدادهای تاریخی این پهنه پرافتخار دانست.

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