هنر رنگرزی؛ میراث ماندگار عشایر فارس

رنگرزی پشم در میان عشایر فارس، جلوه‌ای از هنر، تجربه و دانشی ارزشمند است که نسل به نسل و با دستان هنرمند زنان قشقایی تداوم یافته است. آنان با شناخت شگفت‌انگیز گیاهان دارویی و رنگ‌زا، از روناس، جاشیر، بلوط، پوست گردو، انار و نیل، طیف‌هایی چشم‌نواز و ماندگار خلق می‌کنند. جوشاندن گیاهان، ترکیب هوشمندانه مواد طبیعی و صبوری در تثبیت رنگ‌ها، حاصل سال‌ها تجربه و ذوق هنری است؛ دانشی که اصالت و شهرت جهانی دست‌بافته‌های قشقایی را رقم زده و به شماره ۲۰۳۲ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.