به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود اسپانلو روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بررسی مشکلات پروژه تله‌کابین علی‌آبادکتول اظهار کرد: این پروژه با وجود طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای موردنیاز، نزدیک به ۱۰ سال است که به دلیل برخی موانع اداری و حقوقی به مرحله اجرا نرسیده و ضروری است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه رفع مشکلات آن فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف مسائل حقوقی و قراردادی این طرح افزود: بررسی کارشناسی سهم شهرداری و سرمایه‌گذار، تعیین دقیق تعهدات طرفین و پیش‌بینی تضمین‌های متناسب با میزان آورده سرمایه‌گذار از موضوعاتی است که باید در روند بررسی و رفع موانع پروژه مورد توجه قرار گیرد.

او بیان کرد: ابهامات حقوقی موجود در این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول در سطح استان قابل بررسی و رفع است و باید روند رسیدگی به مسائل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

اسپانلو با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی حقوقی با شهرداری و کمیته‌های کارشناسی مرتبط، بر ضرورت تسریع در بررسی موضوعات و تعیین تکلیف پروژه تأکید کرد.

اسپانلو خواستار استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی برای حل اختلافات و رفع موانع موجود شد تا شرایط لازم برای ادامه روند اجرایی این طرح فراهم شود.

پروژه تله‌کابین علی‌آبادکتول از طرح‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه گردشگری استان گلستان است که با هدف بهره‌گیری از جاذبه‌های طبیعی منطقه و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در محدوده پارک جنگلی کبودوال مطرح شده است.

مطالعات و پیگیری‌های اولیه این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در سال‌های بعد نیز اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذار و دریافت مجوزهای قانونی آن صورت گرفت، اما مسائل اداری و حقوقی موجب توقف روند اجرای طرح شد.

این پروژه اکنون پس از حدود یک دهه بلاتکلیفی، در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان قرار گرفته است تا با بررسی موانع موجود و تعیین تکلیف مسائل حقوقی، زمینه تصمیم‌گیری درباره ادامه اجرای آن فراهم شود.

اجرای این طرح در صورت رفع موانع قانونی و رعایت الزامات محیط‌زیستی، می‌تواند به تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری علی‌آبادکتول، افزایش جذابیت این شهرستان برای گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه گردشگری کمک کند.

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