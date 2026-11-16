به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: به‌مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، جمعی از کودکان روستای قلعه‌بالا در نشستی خودجوش به مطالعه کتاب «زاغ‌بور» پرداختند و با تبادل نظر درباره محتوای این اثر، به درک عمیق‌تری از محیط‌زیست اطراف خود دست یافتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به نتایج این نشست افزود: در پایان این برنامه، کودکان با نگاهی خلاقانه، برداشت خود از کتاب و حیات‌وحش منطقه توران را در قالب نقاشی‌هایی از گونه‌های ارزشمند زیستی، از جمله «زاغ‌بور»، به تصویر کشیدند که نشان‌دهنده تأثیرگذاری مثبت این نوع فعالیت‌ها بر درک محیط‌زیستی آنان است.

او با اشاره به وجود کتابخانه عمومی و بخش فعال کودک در روستای قلعه‌بالا تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی در قالب فعالیت‌های کتابخانه‌ای، علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان، راهی مؤثر برای آشنایی آنان با میراث طبیعی و فرهنگی زادگاهشان و ایجاد پیوند میان نسل آینده با هویت زیستی منطقه است.

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