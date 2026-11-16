به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین صالح‌ریاحی روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه گفت: ارزش مالی این قراردادها ۵۱۰ میلیارد ریال و محل تامین اعتبار آن‌ها از ردیف‌های ملی و استانی است.

کارشناس امور قرادادهای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: از مجموع این قراردادها یک قرارداد مختص شهرستان شهرکرد، ۲ قرارداد مربوط به شهرستان بروجن، ۲ قرارداد مختص شهرستان اردل، یک قرارداد مربوط به شهرستان سامان، یک قرارداد مرتبط با شهرستان فارسان، سه قرارداد مختص شهرستان کوهرنگ، یک قرارداد مختص شهرستان لردگان، سه قرارداد مرتبط با شهرستان خانمیرزا، سه قرارداد مختص شهرستان کیار، سه قرارداد مختص سطح استان است.

او پروژه‌های گردشگری را شامل تقویت زیرساخت‌های گردشگری مانند برق‌رسانی به تأسیسات گردشگری اعلام و تصریح کرد: پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی شامل مرمت بناهای تاریخی، تکمیل موزه شارقی بروجن، مرمت بافت‌های تاریخی و مرمت پل‌های تاریخی است.

صالح‌ریاحی یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی در چهارمحال و بختیاری شامل احداث سرویس‌های بهداشتی، تعمیر و مرمت پل‌ها، موزه‌ها، مساجد، حمام‌ها، قلعه‌ها و بناهای تاریخی وهمچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حاشیه تالاب‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و اماکن گردشگری استان از مهم‌ترین این قراردادها به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/