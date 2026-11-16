به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز دوشنبه ۲۵ آبان در نخستین جلسه سیاست‌گذاری هفته پژوهش که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهش در فرآیند توسعه استان اظهار کرد: پژوهش نباید صرفاً به تولید مقاله، گزارش‌های علمی یا فعالیت‌های دانشگاهی محدود شود، بلکه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که به حل مسائل، شناسایی فرصت‌ها و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: یکی از ضرورت‌های مدیریت امروز، فاصله گرفتن از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و تجربه‌های صرف و حرکت به سمت برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر داده است. در این مسیر، پژوهش می‌تواند با شناسایی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی، زمینه استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

این مسئول با بیان اینکه حوزه مأموریتی این اداره‌کل به‌طور مستقیم با پژوهش و مطالعات تخصصی پیوند خورده است، گفت: میراث فرهنگی تنها مجموعه‌ای از بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت، حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی جامعه به شمار می‌رود. صیانت از این سرمایه نیز مستلزم شناخت دقیق، مستندسازی علمی، مطالعات باستان‌شناسی و بهره‌گیری از دانش تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت است.

او توضیح داد: هرگونه مداخله در آثار تاریخی و محوطه‌های فرهنگی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و ضوابط علمی انجام شود؛ چراکه حفاظت از میراث گذشتگان مسئولیتی بین‌نسلی است و هرگونه اقدام غیرکارشناسی می‌تواند به از بین رفتن بخشی از شواهد تاریخی و هویتی منجر شود.

زینالی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان البرز در حوزه گردشگری اظهار کرد: البرز به واسطه برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و روستایی، قابلیت‌های متعددی برای توسعه گردشگری دارد؛ اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم شناسایی علمی جاذبه‌ها، بررسی نیازهای گردشگران، مطالعه بازار هدف و تدوین برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های هر منطقه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ابراز کرد: پژوهش می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌هایی کمک کند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و با ارائه اطلاعات دقیق درباره قابلیت‌ها و محدودیت‌های مناطق مختلف، مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه متوازن گردشگری را هموار سازد. از این منظر، توسعه گردشگری نباید صرفاً به افزایش تعداد جاذبه‌ها یا ایجاد زیرساخت‌ها محدود شود، بلکه کیفیت خدمات، حفظ محیط‌زیست، صیانت از هویت فرهنگی و منافع جوامع محلی نیز باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

این مسئول همچنین صنایع‌دستی را از دیگر حوزه‌های نیازمند نگاه پژوهش‌محور دانست و گفت: شناخت پیشینه رشته‌های بومی، مستندسازی شیوه‌های تولید، بررسی ذائقه بازار و مطالعه راهکارهای نوین بازاریابی می‌تواند به حفظ اصالت محصولات و افزایش توان رقابتی فعالان این حوزه کمک کند. پیوند دانش بومی با یافته‌های علمی و ظرفیت‌های نوآوری، فرصتی برای تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال فراهم می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه پژوهش، فاصله میان تولید دانش و نیازهای واقعی جامعه و بخش اجرایی است. لازم است موضوعات پژوهشی بر اساس مسائل اولویت‌دار استان تعریف شوند تا خروجی مطالعات، قابلیت استفاده در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را داشته باشد.

زینالی خاطرنشان کرد: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ پرسشگری، معرفی دستاوردهای علمی و توجه بیشتر مدیران به نقش پژوهشگران در فرآیند توسعه است؛ با این حال، پژوهش نباید به یک مناسبت تقویمی محدود بماند، بلکه باید به رویکردی مستمر در نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی استان تبدیل شود.

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