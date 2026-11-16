۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷

بررسی و تایید ۵ پرونده محوطه تاریخی هرمزگان در شورای ثبت استانی

بررسی و تایید ۵ پرونده محوطه تاریخی هرمزگان در شورای ثبت استانی

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از بررسی و تایید پنج پرونده محوطه تاریخی استان در شورای ثبت میراث‌فرهنگی هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: پنج پرونده مربوط به محوطه‌های تاریخی واقع در شهرستان‌های پارسیان، بستک و جزیره هرمز در جلسه شورای ثبت میراث‌فرهنگی استان مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این جلسه، مستندات و مدارک مربوط به هر یک از محوطه‌ها ارائه شد و اعضای شورا پس از بررسی پرونده‌ها، تبادل نظر و ارزیابی مستندات موجود، هر پنج پرونده را تأیید کردند.

او بیان کرد: پرونده‌های مذکور پس از تأیید در شورای ثبت میراث فرهنگی استان، به‌منظور بررسی و طی مراحل قانونی ثبت در فهرست آثار ملی کشور، به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شوند.

شهابی با اشاره به اهمیت شناسایی و مستندسازی محوطه‌های تاریخی استان بیان کرد: بررسی و معرفی آثار تاریخی در مناطق مختلف هرمزگان، گامی در راستای شناخت دقیق‌تر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان‌ها و جزایر استان و پیگیری پرونده‌های ثبتی، از جمله اقداماتی است که با هدف شناسایی و حفاظت از میراث‌فرهنگی هرمزگان دنبال می‌شود.

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کد خبر 1405082501987
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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