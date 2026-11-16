بررسی و تایید ۵ پرونده محوطه تاریخی هرمزگان در شورای ثبت استانی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: پنج پرونده مربوط به محوطه‌های تاریخی واقع در شهرستان‌های پارسیان، بستک و جزیره هرمز در جلسه شورای ثبت میراث‌فرهنگی استان مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این جلسه، مستندات و مدارک مربوط به هر یک از محوطه‌ها ارائه شد و اعضای شورا پس از بررسی پرونده‌ها، تبادل نظر و ارزیابی مستندات موجود، هر پنج پرونده را تأیید کردند.

او بیان کرد: پرونده‌های مذکور پس از تأیید در شورای ثبت میراث فرهنگی استان، به‌منظور بررسی و طی مراحل قانونی ثبت در فهرست آثار ملی کشور، به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شوند.

شهابی با اشاره به اهمیت شناسایی و مستندسازی محوطه‌های تاریخی استان بیان کرد: بررسی و معرفی آثار تاریخی در مناطق مختلف هرمزگان، گامی در راستای شناخت دقیق‌تر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان‌ها و جزایر استان و پیگیری پرونده‌های ثبتی، از جمله اقداماتی است که با هدف شناسایی و حفاظت از میراث‌فرهنگی هرمزگان دنبال می‌شود.

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