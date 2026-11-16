بررسی صلاحیت ۹ راهنمای گردشگری برای دریافت کارت فعالیت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند صدور کارت راهنمایان گردشگری اظهار کرد: متقاضیان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و شرکت در آزمون‌های مربوطه، در مرحله بررسی و ارزیابی کمیته فنی قرار می‌گیرند تا شرایط آن‌ها برای دریافت کارت فعالیت مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری، پرونده ۹ متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین‌شده برای فعالیت به‌عنوان راهنمای گردشگری ارزیابی شد.

او با بیان اینکه راهنمایان گردشگری از ارکان مهم ارائه خدمات در صنعت گردشگری هستند، گفت: برخورداری از دانش تخصصی، آشنایی با جاذبه‌های گردشگری، شناخت فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی و توانایی ارتباط مؤثر با گردشگران از جمله الزامات فعالیت حرفه‌ای در این حوزه است.

محمدی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های متنوع گردشگری هرمزگان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی، توسعه نیروی انسانی متخصص و ساماندهی فعالیت راهنمایان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی شایسته جاذبه‌های استان و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: صدور کارت راهنمای گردشگری پس از بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان در کمیته فنی و طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

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