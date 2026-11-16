۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷

بررسی صلاحیت ۹ راهنمای گردشگری برای دریافت کارت فعالیت در هرمزگان

بررسی صلاحیت ۹ راهنمای گردشگری برای دریافت کارت فعالیت در هرمزگان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از بررسی صلاحیت حرفه‌ای ۹ متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در کمیته فنی راهنمایان گردشگری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند صدور کارت راهنمایان گردشگری اظهار کرد: متقاضیان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و شرکت در آزمون‌های مربوطه، در مرحله بررسی و ارزیابی کمیته فنی قرار می‌گیرند تا شرایط آن‌ها برای دریافت کارت فعالیت مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری، پرونده ۹ متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین‌شده برای فعالیت به‌عنوان راهنمای گردشگری ارزیابی شد.

او با بیان اینکه راهنمایان گردشگری از ارکان مهم ارائه خدمات در صنعت گردشگری هستند، گفت: برخورداری از دانش تخصصی، آشنایی با جاذبه‌های گردشگری، شناخت فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی و توانایی ارتباط مؤثر با گردشگران از جمله الزامات فعالیت حرفه‌ای در این حوزه است.

محمدی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های متنوع گردشگری هرمزگان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی، توسعه نیروی انسانی متخصص و ساماندهی فعالیت راهنمایان می‌تواند نقش مؤثری در معرفی شایسته جاذبه‌های استان و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: صدور کارت راهنمای گردشگری پس از بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان در کمیته فنی و طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501988
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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