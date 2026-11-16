به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نشست رسمی هیئت‌مدیره دوره یازدهم و دوازدهم انجمن گریم و ماسک، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

در ابتدای این نشست، از تلاش‌ها و فعالیت‌های هیئت‌مدیره دوره یازدهم و همچنین مدیریت اداری و روابط عمومی خانه تئاتر تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، فریبا نورشعاع حسینی، رئیس هیئت‌مدیره دوره یازدهم انجمن، ضمن تبریک به اعضای منتخب دوره دوازدهم، بر ضرورت تقویت نگاه صنفی در فعالیت‌های انجمن و حمایت از نیروهای جوان تأکید کرد. وی همچنین مستندات و اقلام مرتبط با انجمن، از جمله هارد دیسک، مهر و سایر ملزومات را به بازرس اصلی انجمن تحویل داد.

پس از ثبت عکس یادبود، اعضای هیئت‌مدیره دوره دوازدهم نخستین نشست رسمی خود را برگزار کردند و طی گفت‌وگو و رأی‌گیری، ترکیب هیئت‌رئیسه جدید انجمن به شرح زیر معرفی شد:

- بهاره اسدی: رئیس

- نوید فرح‌مرزی: نایب‌رئیس

- حمیدرضا قاسمی: عضو اصلی

- متین قادری: عضو جانشین

در این نشست، امیر قادری، بازرس اصلی انجمن گریم و ماسک نیز حضور داشت.

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