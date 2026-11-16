۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳

علی نصر رئیس هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر شد

علی نصر رئیس هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر شد

کانون دستیاران کارگردان و برنامه‌ریزان خانه تئاتر اعضا هیات مدیره خود را انتخاب کرد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر، در اولین جلسه دوره چهارم هئیت مدیره کانون دستیاران کارگردان و برنامه‌ریزان بعد از برگزاری مجمع عادی و فوق‌العاده ۹ آبان ۱۴۰۵ در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.

در ابتدا با هماهنگی قاسم غضنفری بازرس اصلی، هادی بادپا به عنوان رئیس سنی برگزیده و انتخابات داخلی هئیت مدیره برگزار شد و نتایج بدین شرح است:

رئیس هیات مدیره: علی نصر
نایب رئیس: آرش فصیح
دبیر اداری و مالی: پریسا گودرزی
روابط عمومی و سخنگو: هادی بادپا
منشی: بهاره خالقی
همچنین محمدعلی گودرزیانی، روژان کردنژاد و علی زارعی اعضای علی‌البدل ه‍یات مدیره و بازرس در جلسه حضور داشتند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501990
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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