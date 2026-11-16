به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، آثار حاضر در بخش‌های «نشتیمان» و «برگزیده جشنواره‌ها» با معرفی نویسندگان و کارگردانان آنها اعلام شد.

بر اساس فهرست اعلام ‌شده، در بخش «برگزیده جشنواره‌ها» دو نمایش حضور دارند. نمایش «تنگه‌ای که تنگه» به نویسندگی مجتبی لاله‌زاری و کارگردانی مهسا دهقانی از یزد و نمایش «گردن‌گیر» به نویسندگی محمد پورعلی و کارگردانی میلاد حسین‌زاده از آستانه اشرفیه آثار این بخش را تشکیل می‌دهند.

همچنین در بخش «نشتیمان» پنج نمایش از هنرمندان شهرهای مختلف حضور دارند که اسامی آنها به شرح زیر است:

نمایش «ما همه آدمیم» به نویسندگی و کارگردانی حجت قاسم‌نژاد از تکاب، نمایش «روسیاه» به نویسندگی امید میررکنی و کارگردانی علی آثار از یزد، نمایش «خفگی» به نویسندگی مهرداد میخ‌بر و کارگردانی رضا غلامی از کرمانشاه و نمایش «آرزوی پوچ» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از مریوان و نمایش «کوهستان» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی از چمران در این بخش اجرا خواهند شد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان سوم تا هفتم آذر ماه در شهر مریوان برگزار می‌شود.

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