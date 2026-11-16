به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نخستین نشست رسمی دبیرخانه تاریخ شفاهی این اداره‌کل، با تأکید بر ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جامع استان اظهار کرد: تاریخ شفاهی، فراتر از گردآوری صِرف خاطرات و روایت‌های فردی، یک روش و رویکرد علمی نظام‌مند برای مستندسازی، تحلیل و انتقال تجربه‌های زیسته، دانش‌های بومی، حافظه جمعی و سرمایه فرهنگی جوامع است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان تاریخ شفاهی را ابزاری مؤثر در ساختار حکمرانی فرهنگی کشور خواند و گفت: در گستره تاریخی و تمدنی گیلان، این رویکرد می‌تواند به‌عنوان بازویی محرک در صیانت از اصالت‌های هویت‌بخش، تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای میراثی، توسعه گردشگری هویت‌محور و پاسداشت میراث‌فرهنگی ملموس، ناملموس و فنون سنتی ایفای نقش کند.

او با تشریح تحولات مفهوم حفاظت در جهان معاصر افزود: امروز حفاظت از مواریث فرهنگی صرفاً به مرمت بناهای تاریخی، سامان‌دهی محوطه‌های باستانی، ثبت آثار یا نگهداری اشیای موزه‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه بخش عظیمی از میراث معنوی و حاملان دانش سنتی در حافظه انسان‌هایی جای دارد که انتقال تجارب، مهارت‌ها و آیین‌های آن‌ها به‌صورت مکتوب انجام نگرفته است. اگر این زنجیره انسانی به‌موقع شناسایی و مستندسازی نشود، با فقدان حاملان میراث و دگرگونی ساختارهای زیست‌بوم محلی، برای همیشه از چرخه پژوهش و حافظه تاریخی خارج خواهد شد.

سلمان‌خواه با تأکید بر ضرورت گذار تاریخ از انحصار اسناد مکتوب رسمی تصریح کرد: تاریخ شفاهی به‌عنوان یکی از روش‌شناسی‌های کلیدی در پژوهش‌های مردم‌نگارانه و تاریخی، بستر دسترسی ضابطه‌مند به روایت‌های محلی، حافظه توده‌ها و دانش‌های مکتوب‌نشده را فراهم می‌سازد و ابعاد پنهان اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و زیست‌محیطی رویدادهای تاریخی را بازتاب می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان با اشاره به پتانسیل‌های غنی استان گیلان در حوزه‌های مردم‌شناسی، اکولوژی و میراث‌فرهنگی، بر ضرورت پیگیری مصوبات ساختاری این دبیرخانه و تدوین علمی کتابچه جامع و روایت‌های مستند چندرسانه‌ای مفاخر و پیشکسوتان استان تاکید کرد و گفت: فرایند تاریخ شفاهی از طراحی طرح پژوهشی و شناسایی راویان کلیدی آغاز شده و با مصاحبه‌های هدایت‌شده، پیاده‌سازی متون، تحلیل محتوایی روایت‌ها، راستی‌آزمایی داده‌ها با اسناد آرشیوی و حفاظت استاندارد از بانک داده‌ها تکمیل می‌شود تا در نهایت به یک سند معتبر پژوهشی و قابل استناد تبدیل گردد.

در ادامه این نشست تخصصی، هر یک از اعضای دبیرخانه تاریخ شفاهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به بیان نقطه‌نظرات، دیدگاه‌های کارشناسی و راهکارهای اجرایی خود در راستای ارتقای کیفی فعالیت‌های این دبیرخانه پرداختند و مقرر شد با تلفیق نظرات کارشناسی اعضا، کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه دبیرخانه شکل گرفته و جدول زمانی تدوین کتابچه جامع مفاخر، روایت‌های مستند چندرسانه‌ای و شناسایی راویان کلیدی استان به‌صورت عملیاتی ابلاغ شود.

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