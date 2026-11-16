سوگل خلیق و سپند امیرسلمیانی و شرمین نادری برای کودکان مبتلا به سرطان قصه خواندند + ویدیو

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، موسسه خیریه محک و فیدیبو با راه‌اندازی کمپین مشترک «پایان این قصه، به دست تو رقم می‌خورد»، از مخاطبان برای مشارکت در تامین هزینه‌های درمان کودکان مبتلا به سرطان دعوت کردند.

همزمان با اجرای این کمپین، طرح «ترالی کتاب» نیز با هدف فراهم کردن فرصتی برای کتاب و قصه‌خوانی برای کودکان در بیمارستان محک به این کمپین اضافه شد. در این برنامه، پروژه ترالی کتاب‌خوانی کتاب که مدتی است توسط محک اجرا می‌شود، با حرکت در بخش‌های مختلف بیمارستان و حضور در اتاق کودکان، کتاب‌هایی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. هدف از انتخاب ترالی کتاب این بوده است که بچه‌ها نسبت به صدای چرخ‌های ترالی دارو شرطی نشوند و بدانند که کتاب هم می‌تواند هدیه ترالی به آن‌ها باشد.

سوگل خلیق بازیگر تئاتر و سینما، در نخستین قسمت این برنامه با خواندن کتاب «خانجون و بوی ریحون» نوشته شرمین نادری، با کودکان محک همراه شد.

در ادامه، سپند امیرسلیمانی بازیگر تئاتر، کتاب «آقای دینگ دونگی» اثر دن گاتمن از مجموعه «مدرسه پرماجرا» را برای کودکان خواند.

شرمین نادری، نویسنده این دو کتاب نیز با حضور در این برنامه، کتاب «یک پری دریایی با کاپشن قرمز» را برای کودکان روایت کرد.

این کمپین با هدف جلب مشارکت عمومی و حمایت از ادامه درمان کودکان مبتلا به سرطان، با تمرکز بر مفاهیم کتاب و قصه شکل گرفته است.

در ایده محوری این طرح، زندگی کودکان به داستانی تشبیه شده است که فصل‌های بسیاری از بازی، مدرسه، خنده، رویا و ساختن آینده در انتظار آنهاست و حمایت دیگران می‌تواند به ادامه این مسیر کمک کند.

در این کمپین علاقه‌مندان می‌توانند با حداقل ۱۵۰ هزار تومان در حمایت از کودکان محک مشارکت کنند و فیدیبو نیز به پاس این همراهی، به ازای هر ۱۵۰ هزار تومان حمایت، کد تخفیف ۶۰ درصدی اشتراک سه‌ماهه فیدیبو پلاس را به مشارکت‌کنندگان اختصاص می‌دهد.

اجرای این برنامه با حضور چهره‌های حوزه سینما و ادبیات کودک، بخش فرهنگی همکاری فیدیبو و محک را شکل می‌دهد؛ بخشی که در کنار هدف اصلی کمپین، یعنی جلب حمایت برای ادامه درمان کودکان مبتلا به سرطان، بر فراهم کردن امکان دسترسی آنها به کتاب و تجربه فعالیت‌های فرهنگی در دوران درمان تمرکز دارد.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این کمپین و حمایت از ادامه درمان کودکان محک می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی (http://fidb.ir/neb) اقدام کنند.

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