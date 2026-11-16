به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان اظهار کرد: گردشگری و صنایع‌دستی از ظرفیت‌های مهم استان برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی هستند و با توجه به نیاز نیروی آموزش‌دیده در بخش‌های مختلف تاسیسات گردشگری، توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور ضرورت دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش افزود: باید زمینه آموزش عملی دانش‌آموزان و کسب تجربه در مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری فراهم شود تا نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار تربیت شود.

او از آمادگی این اداره‌کل برای گسترش همکاری‌های آموزشی با آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: بازنگری تفاهم‌نامه مشترک و پیش‌بینی برنامه‌های عملیاتی در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، به استمرار این همکاری‌ها کمک می‌کند.

وطن‌دوست همچنین با اشاره به ظرفیت هنرستان صنایع‌دستی استان به‌عنوان پنجمین هنرستان تخصصی این حوزه در کشور و نخستین هنرستان صنایع‌دستی غرب کشور، بر ضرورت فراهم کردن فضای آموزشی مناسب، معرفی رشته‌های تخصصی و جذب دانش‌آموزان بیشتر تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی در مدارس، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با هنرهای سنتی و استفاده از ظرفیت آنان برای ترویج صنایع‌دستی را فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد موزه تعلیم و تربیت را از نیازهای فرهنگی استان دانست و عنوان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی کردستان در حوزه آموزش، می‌توان با همکاری آموزش‌وپرورش و شناسایی فضاهای مناسب، زمینه راه‌اندازی این موزه مشارکتی را فراهم کرد.

وطن‌دوست همچنین به ظرفیت برخی اردوگاه‌ها و مراکز متعلق به آموزش‌وپرورش برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: این اداره‌کل آمادگی دارد با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های موجود، زمینه مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بر استمرار تعامل دو دستگاه تاکید کرد و گفت: همکاری هدفمند میراث‌فرهنگی و آموزش‌وپرورش به مهارت‌آموزی دانش‌آموزان، تربیت نیروی متخصص، توسعه صنایع‌دستی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان منجر می‌شود.

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