به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی تورکنسرت «ایرانم»، تورکنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه ۶ هزار نفری رشت با ظرفیت بیش از ۶هزار نفر میزبان علاقه‌مندان می‌شود.

بلیت‌فروشی کنسرت رشت از ساعت ۲۰ امشب (دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵) فقط در سایت ایران تیک (www.irantic.com) انجام می‌شود و گروه اجرایی نسبت به بلیت‌هایی که از هر طریق دیگری خریداری شده‌اند مسئولیتی ندارد. از تمامی علاقه‌مندان درخواست موکد می‌شود که بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.

علیرضا قربانی در سال‌جاری تورکنسرت «ایرانم» را با تمدیدهای متعدد در شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان و ساری روی صحنه برده است.

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