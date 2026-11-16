به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه گردشگری ایران، نهمین اجلاس بین‌المللی روسای صنعت، تجارت و اقتصاد (ITEC) روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه در دانشگاه شهید بهشتی با هدف حمایت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی، ارتقای کیفیت خدمات و گسترش فرهنگ استاندارد در صنعت گردشگری و هتلداری برگزار شد و از مجموعه‌های برتر خدماتی، گردشگری، تجاری و اقتصادی کشور تقدیر به‌عمل آمد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با هدف حمایت از خدمات ملی در راستای افزایش پوشش استاندارد در حوزه گردشگری و توریسم، جایزه برترین مجموعه خدماتی و گردشگری، تجاری و اقتصادی ایران را به شرکت توسعه گردشگری ایران اهدا نمود.

در این اجلاس بین‌المللی، از شرکت توسعه گردشگری ایران با توجه به سوابق و عملکرد موفق این شرکت و هتل بین‌المللی لاله تهران در سه بخش تقدیر شد. در حوزه کیفیت خدمات، گواهی استاندارد بین‌المللی ایزو(ISO 13053 : 2026) از سوی اتحادیه اروپا برای ارائه خدمات در صنعت هتلداری به این هتل اهدا شد. شرکت توسعه گردشگری ایران همچنین نشان ملی رتبه نخست در میان هتل‌های استان تهران از نگاه گردشگران و مسافران بین‌المللی را دریافت کرد؛ عنوانی که جایگاه این مجموعه را از دیدگاه مهمانان بین‌المللی بازتاب می‌دهد. در بخش مدیریت نیز با اهدای نشان نوآوری و مدیریت برتر در ارائه خدمات هتلداری، از عملکرد این هتل در به‌کارگیری رویکردهای نوآورانه در مدیریت و ارائه خدمات تقدیر شد.

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