به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست و هم‌اندیشی شورای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، توسعه تشکل‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه صنایع‌دستی افزود: بخش دولتی وظیفه سیاست‌گذاری و هدایت امور را بر عهده دارد و در مقابل، حضور فعال و سازمان‌یافته بخش خصوصی، به پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف این حوزه کمک می‌کند.



او با اشاره به تجربه فعالیت تشکل‌ها در حوزه گردشگری عنوان کرد: در بخش گردشگری تشکل‌های تخصصی شکل گرفته‌اند و رویکرد ما نیز این است که بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع‌دستی، حضور فعال‌تر و موثرتری داشته باشد.



وطن‌دوست، ساماندهی تشکل‌های صنایع‌دستی را فرصتی ارزشمند برای استان دانست و یادآور شد: کردستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و امیدواریم با شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه ارتقای جایگاه این حوزه در سطح ملی نیز فراهم شود.



در این نشست، ضمن معرفی اعضای شورا و تبیین وظایف و مسئولیت‌های قانونی آن، انتخابات هیئت موسس شورای تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان برگزار شد.



در پایان این انتخابات، از مجموع ۲۷ نفر، ۹ نفر به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس انتخاب شدند و قرار است در مرحله بعد، فرآیند انتخاب هیئت‌مدیره این تشکل انجام شود.

انتهای پیام/