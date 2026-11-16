نفیسه‌سادات سیف، فعال صنعت طلا و جواهر، در گفت‌وگو با میراث‌آریا اظهار کرد: گردشگری تنها به حمل‌ونقل، اقامت و بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که سوغات، صنایع‌دستی و محصولات فرهنگی نیز بخش مهمی از آن هستند.

او افزود: در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان، محصولات فرهنگی و یادگاری‌های بومی بخشی از تجربه سفر محسوب می‌شوند و علاوه بر معرفی هویت مقصد، به ایجاد درآمد و اشتغال در صنایع مرتبط کمک می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد ظرفیت صنعت طلا و جواهر ایران برای ایفای چنین نقشی هنوز به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است.

سیف با بیان اینکه طلا در فرهنگ ایرانی جایگاهی تاریخی و نمادین دارد، گفت: این فلز در کنار ارزش اقتصادی، در هنر، معماری، آیین‌ها و مناسبات فرهنگی ایرانیان نیز حضور داشته است. همین پیوند فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای برای تعریف کاربردهای تازه از طلا در حوزه سوغات و هدایای فرهنگی باشد.

ضرورت عبور از نگاه سنتی به بازار طلا

این فعال صنعت طلا و جواهر با اشاره به ساختار فعلی بازار اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت این صنعت بر تولید و عرضه مصنوعات زینتی و محصولات سرمایه‌ای متمرکز است. این بازارها هم‌چنان اهمیت خود را دارند، اما توسعه پایدار صنعت مستلزم شناسایی تقاضاهای جدید و ورود به حوزه‌های مکمل نیز هست.

او ادامه داد: بازار گردشگری نیازمند محصولاتی با ویژگی‌های متفاوت است. محصولی که برای گردشگر طراحی می‌شود باید علاوه بر اصالت و کیفیت، با هویت فرهنگی مقصد، سلیقه مخاطب و قدرت خرید گروه‌های مختلف گردشگران تناسب داشته باشد. بنابراین ورود به این حوزه صرفاً با تغییر شکل محصولات موجود امکان‌پذیر نیست و به شناخت بازار و طراحی متناسب با نیاز آن نیاز دارد.

اقتصادی‌سازی محصولات فرهنگی؛ شرط توسعه بازار

سیف، تنوع در طراحی و قیمت محصولات را یکی از الزامات ورود صنعت طلا به بازار گردشگری دانست و اظهار کرد: تصور عمومی درباره قیمت بالای طلا می‌تواند مانعی برای خرید آن به‌عنوان سوغات یا هدیه باشد. برای توسعه این بازار باید امکان تولید محصولاتی با وزن‌ها و قیمت‌های متنوع فراهم شود تا دامنه مخاطبان محدود به گروه خاصی از خریداران نباشد.

به گفته این فعال صنعت طلا و جواهر، استفاده از ظرفیت طراحی هنری، فناوری‌های تولید و روش‌های نوآورانه می‌تواند به ارائه محصولات متنوع‌تر کمک کند؛ البته در این مسیر، اصالت، شفافیت مشخصات فنی و اعتماد مصرف‌کننده باید در اولویت قرار داشته باشد.

هم‌افزایی صنعت طلا و زنجیره گردشگری

او با تأکید بر ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف گفت: توسعه چنین بازاری در اختیار یک صنعت یا مجموعه به‌تنهایی نیست. تولیدکنندگان طلا، هنرمندان، طراحان، فعالان صنایع‌دستی، مجموعه‌های گردشگری، هتل‌ها، مراکز عرضه سوغات و نهادهای سیاست‌گذار باید در یک چارچوب مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

سیف افزود: هر شهر و منطقه ایران دارای نشانه‌ها، روایت‌ها، شخصیت‌ها و میراث فرهنگی خاص خود است. این عناصر می‌توانند مبنای شکل‌گیری محصولات اختصاصی متناسب با هویت هر مقصد گردشگری باشند. چنین رویکردی ضمن تقویت هویت فرهنگی شهرها، امکان توزیع منافع اقتصادی گردشگری میان کسب‌وکارهای بیشتری را فراهم می‌کند.

ظرفیت صادراتی در پیوند هنر ایرانی و صنعت طلا

این فعال صنعت طلا و جواهر با اشاره به فرصت‌های بین‌المللی این حوزه اظهار کرد: گردشگران خارجی می‌توانند یکی از مخاطبان محصولات فرهنگی مبتنی بر هنر و صنعت طلا باشند، اما ظرفیت این بازار به خرید گردشگران محدود نمی‌شود، محصولاتی که با هویت ایرانی طراحی و تولید شوند، در صورت برخورداری از کیفیت، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری و شبکه توزیع مناسب، قابلیت عرضه در بازارهای صادراتی را نیز خواهند داشت.

او ادامه داد: ایران از نظر تاریخ، ادبیات، معماری، هنرهای سنتی و میراث فرهنگی از پشتوانه قابل توجهی برخوردار است. تبدیل این ظرفیت‌ها به محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، نیازمند نگاه اقتصادی و زنجیره‌ای به ارتباط میان فرهنگ و تولید است.

لزوم توجه سیاست‌گذاران به حلقه مغفول اقتصاد گردشگری

سیف در جمع‌بندی گفت: برای فعال‌سازی این ظرفیت، لازم است موضوع در تعامل میان تشکل‌های تخصصی صنعت طلا و جواهر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر بخش‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

این فعال صنعت طلا و جواهر تاکید کرد: شناسایی موانع تولید و عرضه، تدوین استانداردهای لازم، حمایت از طراحی و نوآوری و ایجاد مسیرهای مناسب برای عرضه محصولات، می‌تواند نقطه شروع این همکاری باشد.

او خاطرنشان کرد: نگاه به گردشگری باید از تعداد سفرها و میزان اقامت فراتر برود و سهم آن در رونق سایر بخش‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. صنعت طلا و جواهر یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در کنار صنایع‌دستی و هنرهای ایرانی، به تکمیل زنجیره اقتصادی گردشگری کمک کند؛ ظرفیتی که توجه به آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تولید، اشتغال و صادرات کشور ایجاد کند.

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