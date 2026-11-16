به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، با تبیین رویکردهای دولت در مدیریت شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: دولت در روزهای دشوار کنونی با تمام توان و ظرفیت خود تلاش می‌کند چند ماموریت اساسی را به‌صورت هم‌زمان پیش ببرد که در صدر آن‌ها تقویت انسجام ملی، همبستگی، وفاق، همدلی و همدردی اجتماعی قرار دارد.

او با بیان اینکه پیروزی در شرایط جنگی در گرو همراهی و همبستگی همه ملت است، افزود: باور دولت این است که رمز پیروزی ایران در جنگ، دیروز، امروز و فردا، قرار گرفتن همه مردم در کنار یکدیگر و حفظ وحدت و انسجام ملی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تصریح کرد: دولت در شرایط کنونی باید به‌صورت هم‌زمان تامین کالاهای اساسی، بهداشت و درمان، دارو، پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح، پشتیبانی از نیروهای مسلح حاضر در میدان، اجرای سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ها و طرح کالابرگ، مدیریت سیاست خارجی و تامین امنیت عمومی مردم را دنبال کند.

صالحی‌امیری ادامه داد: در کنار این ماموریت‌ها، دولت وظیفه دارد شرایطی فراهم کند که مردم در روزهای دشوار احساس کنند دولت در کنار آن‌هاست. با وجود تحریم‌هایی که دشمنان از آن‌ها به‌عنوان سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ یاد می‌کنند، تامین نیازهای اساسی، کالاهای ضروری، دارو و امکانات مورد نیاز مردم همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. البته این به معنای نادیده گرفتن گرانی‌ها و تورم نیست، بلکه هدف آن است که مردم در این شرایط، سختی کمتری را تحمل کنند.

او با اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای عبور از فصل زمستان گفت: تامین سوخت، گاز، برق و بنزین و جلوگیری از دشوارتر شدن شرایط زندگی مردم در زمستان، از جمله ماموریت‌های بزرگ و هم‌زمان دولت است. در حوزه اجتماعی نیز دولت تلاش می‌کند با حداکثر کارآمدی و انگیزه، به چالش‌های جامعه پاسخ دهد و زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کند، چراکه اعتماد عمومی به همبستگی ملی منتهی می‌شود.

گردشگری ایران در شرایط جنگی فعال است/ ثبت ۱۲.۵ میلیون ورود گردشگر خارجی در دو سال

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تاکید بر تداوم جریان گردشگری در کشور اظهار کرد: گردشگری ایران با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های ناشی از جنگ، همچنان حیات و حضور دارد و فعالیت آن متوقف نشده است.

صالحی‌امیری با استناد به آمارهای رسمی مربوط به ورود مسافران خارجی از مرزهای هوایی و زمینی کشور گفت: طی دو سال گذشته ۱۲.۵ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شده‌اند. البته این رقم با اهداف و برنامه‌ریزی‌های اولیه ما فاصله دارد، اما نشان می‌دهد جریان گردشگری خارجی کشور همچنان برقرار است.

او با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی کشور افزود: در شهریورماه امسال، میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور، به‌استثنای چهار استان جنوبی، حدود ۸۰ درصد بوده است، موضوعی که نشان‌دهنده استمرار تقاضای سفر و فعالیت بخش مهمی از زیرساخت‌های گردشگری کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تداوم سفرهای داخلی نیز گفت: جامعه ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، همچنان سفر را در سبد خانوار حفظ کرده است. خانواده‌ها متناسب با درآمد و توان اقتصادی خود، حتی با بودجه‌های محدود، برای سفر برنامه‌ریزی می‌کنند.

او با بیان اینکه وقوع حوادث و شرایط جنگی موجب فراز و فرود در جریان سفر می‌شود، تاکید کرد: با وجود این نوسانات، جریان گردشگری داخلی و خارجی کشور همچنان فعال است و آمارهای دریافتی از استان‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

طراحی سازوکار جدید گردشگری با کشورهای همسایه برای عبور از محدودیت‌های هوایی

صالحی‌امیری با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی ما در این دوره، محدودیت‌های هوایی بود، ازاین‌رو بلافاصله با همکاری مجموعه همکاران، برنامه جدیدی برای عبور از این شرایط تدوین کردیم و تمرکز ویژه‌ای بر ظرفیت کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، قرار دادیم.

او با اشاره به ظرفیت جمعیتی مناطق مرزی ایران و عراق افزود: در نوار جنوبی مرز ایران و عراق، جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند. پیشنهاد ما این است که با هماهنگی استانداران مناطق مرزی دو کشور، زمینه سفرهای خانوادگی و تردد گردشگران از طریق مرزهای زمینی و هوایی فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: در این چارچوب، استانداران استان‌های مرزی ایران با همتایان خود در مناطق مقابل عراق، از جمله بصره، عماره و ناصریه و همچنین مناطق اقلیم کردستان، همکاری خواهند کرد تا امکان سفر آسان‌تر خانواده‌های عراقی به ایران فراهم شود.

او توضیح داد: خانواده‌هایی که تمایل دارند می‌توانند با خودرو وارد ایران شوند و در نقاط مختلف کشور سفر کنند. همچنین مسافرانی که ترجیح می‌دهند از پرواز استفاده کنند، می‌توانند خودروهای خود را در فرودگاه‌های نخستین نقطه ورود در اختیار داشته باشند، با پروازهای داخلی به سایر مناطق کشور سفر کنند و در پایان به همان نقطه بازگردند.

صالحی‌امیری با اشاره به نتایج اولیه این برنامه در استان خوزستان گفت: در سفر اخیرم به آبادان و خرمشهر، مسئولان محلی اعلام کردند روزانه حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان عراقی از بصره وارد خوزستان می‌شوند که این آمار قابل دفاع و نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه گردشگری مرزی است.

گردشگری سلامت؛ ظرفیت راهبردی ایران برای جذب درآمدهای ارزی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری سلامت را یکی از مزیت‌های مهم و راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: امروز تقاضای قابل توجهی از سوی اتباع خارجی برای استفاده از خدمات درمانی ایران وجود دارد و سه ظرفیت اساسی، کشور ما را در این حوزه متمایز می‌کند.

او نخستین ظرفیت را برخورداری ایران از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در سراسر کشور دانست و افزود: وجود مراکز درمانی گسترده و همچنین پایین‌تر بودن هزینه تمام‌شده خدمات درمانی در مقایسه با کشورهای همسایه، دو مزیت دیگر ایران در این حوزه است. برآوردهای ما نشان می‌دهد هزینه درمان در ایران، بسته به نوع خدمات، حدود یک‌سوم تا یک‌پنجم هزینه آن در برخی کشورهای همسایه است.

صالحی‌امیری با اشاره به تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت گفت: طراحی این سامانه حدود دو سال زمان برده و اکنون در چارچوب نظام جدید گردشگری سلامت فعال شده است. بر اساس این سازوکار، مسیر سفر هر گردشگر سلامت از مبدا تا مقصد، شامل پرواز، بیمارستان و حتی پزشک مورد نظر، در یک فرایند مشخص تعریف می‌شود.

او افزود: در گذشته با پراکندگی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه گردشگری سلامت مواجه بودیم و این وضعیت، نظام پذیرش و ارائه خدمات را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کرد. به همین دلیل، نظام‌نامه گردشگری سلامت در دولت به تصویب رسید و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، میراث‌فرهنگی، امور خارجه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط مشخص شد.

وزیر میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: در این نظام جدید، وظایف سفارتخانه‌ها، بخش‌های بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، مراکز اقامتی پذیرای خانواده بیماران و دفاتر خدمات مسافرتی تخصصی گردشگری سلامت تعریف شده است. این نظام‌نامه می‌تواند نقطه آغاز تحول در پذیرش گردشگران سلامت و افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد.

او با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه گفت: هدف‌گذاری ما جذب دو میلیون گردشگر سلامت و دستیابی به شش میلیارد دلار درآمد از این بخش است. بر اساس آماری که در برنامه ارائه کردم، در سال ۱۴۰۳ حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر سلامت وارد کشور شدند و نزدیک به دو میلیارد دلار درآمد ایجاد کردند.

صالحی‌امیری با تشریح آثار اقتصادی گردشگری سلامت بیان کرد: میانگین هزینه‌کرد یک گردشگر سلامت حدود سه هزار دلار است، درحالی‌که میانگین هزینه‌کرد گردشگر عادی حدود هزار و ۲۷۰ دلار برآورد می‌شود. افزون بر هزینه‌های درمان، همراهان بیمار نیز از خدمات اقامتی، حمل‌ونقل، رستوران‌ها، مراکز خرید و سایر ظرفیت‌های گردشگری کشور استفاده می‌کنند. بنابراین گردشگری سلامت می‌تواند علاوه بر تقویت نظام درمانی، به توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.

میناب؛ کانون حافظه ملی و پیگیری حقوقی جنایت در عرصه بین‌المللی

صالحی‌امیری در ادامه سخنان خود با ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و خانواده‌های آنان، این حادثه را یکی از نقاط عطف حافظه تاریخی و اجتماعی ایران توصیف کرد و گفت: برای درک عمق آنچه در میناب رخ داده است، باید در آن فضا حضور پیدا کرد. میناب، کربلای ایران است و هرکسی وارد این شهر شود، تحت تاثیر مظلومیت و ابعاد انسانی این فاجعه قرار می‌گیرد.

او افزود: باور من این است که خون فرزندان معصوم و مظلوم ایران در میناب، به نقطه عطفی در انگیزش اجتماعی و تقویت اراده ملی برای مقاومت در برابر دشمنان تبدیل شده است. دشمنان ملت ایران همچنان در برابر ابعاد این جنایت با پرسش‌های جدی مواجه‌اند و نمی‌توانند به‌سادگی از کنار آن عبور کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی این پرونده تصریح کرد: ما در پرونده‌های بین‌المللی تشکیل‌شده، از میناب به‌عنوان جنایتی تاریخی در کنار فجایع بزرگی همچون هیروشیما و ویتنام یاد کرده‌ایم و حقوقدانان کشور در حال پیگیری ابعاد حقوقی این موضوع هستند تا وجدان جهانی نسبت به آنچه در میناب اتفاق افتاده است، بیدار شود.

او همچنین با اشاره به حادثه لامرد و دیگر مناطق آسیب‌دیده تاکید کرد: آنچه در میناب و دیگر نقاط کشور رخ داد، نشان داد دشمنان ملت ایران به اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیستند. میناب برای ملت ایران به نقطه‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل شده است و پیگیری حقوقی این جنایت تا روشن شدن ابعاد آن ادامه خواهد داشت.

تشکیل ستاد ملی با مشارکت ۲۳ دستگاه برای بازسازی و توسعه میناب

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت هماهنگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در میناب گفت: برای جلوگیری از اقدامات پراکنده و ایجاد انسجام در برنامه‌ها، ستادی با مشارکت حدود ۲۳ دستگاه تشکیل شده است. این ستاد با تصویب دولت و تاکید رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و مأموریت آن هماهنگی ظرفیت‌های ملی برای توسعه میناب و بازتاب جهانی ابعاد این حادثه است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه موضوع میناب یک مسئله اداری یا دولتی نیست، افزود: میناب به یک موضوع ملی تبدیل شده است و ملت ایران نسبت به آن احساس مسئولیت، باور و انگیزه دارد. این ستاد برای سازمان‌دهی همین ظرفیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری شکل گرفته است.

او با قدردانی از استاندار هرمزگان و مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: یک برنامه جامع برای توسعه میناب تدوین شده است تا این شهر متناسب با شان شهدای مظلوم و مردم آن بازسازی شود و تصویری شایسته از میناب به جهان مخابره شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون حدود دو همت برای اقدامات و برنامه‌های مرتبط در حال هزینه‌کرد است و احداث و بازسازی ۱۵ مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامه‌هایی برای ماندگار شدن نام و یاد شهدای میناب در نظام آموزشی کشور پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در سال تحصیلی آینده با ابعاد این واقعه آشنا شوند.

او افزود: یکی از اقدامات مهم فرهنگی، ایجاد موزه ملی میناب در مجموعه کاخ‌موزه سعدآباد است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد. همچنین برنامه‌هایی برای تبدیل محل حادثه به یک موزه زنده و ایجاد سازوکاری حفاظتی برای حفظ دائمی بنای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است تا مردم ایران و گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از نزدیک با ابعاد این واقعه آشنا شوند.

صالحی‌امیری با اشاره به مشارکت گسترده مردم و نهادهای اقتصادی در این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع دولت، خیرین، ایرانیان خارج از کشور، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی و تولیدی برای کمک به توسعه میناب اعلام آمادگی کرده‌اند. این همراهی نشان می‌دهد وجدان جمعی ایرانیان نسبت به میناب حساس شده و این شهر به بخشی از حافظه مشترک ملت تبدیل شده است.

او همچنین از پیش‌بینی حمایت‌های روان‌شناختی و اجتماعی از خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، فشارهای روحی و روانی واردشده بر خانواده‌های داغدار است و وزارت بهداشت تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات حمایتی و روان‌شناختی به این خانواده‌ها در نظر گرفته است.

گردشگری جنوب؛ راهبرد جدید برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه‌ای جدید برای توسعه گردشگری جنوب کشور خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های گردشگری شمال، گردشگری زیارتی و سایر گونه‌های سفر، طرح جدیدی با عنوان گردشگری جنوب در دست تدوین است تا پس از عبور از شرایط جنگی، بخشی از ظرفیت ورود گردشگران خارجی به سمت مناطق جنوبی کشور هدایت شود.

او افزود: امروز بسیاری از مردم جهان می‌خواهند بدانند هرمزگان و میناب کجا هستند و آنچه از خط جنوبی مقاومت گفته می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد. ما باید از این ظرفیت برای معرفی تصویری تازه، واقعی و عمیق از جنوب ایران استفاده کنیم و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این منطقه را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذاریم.

سرمایه‌گذاران در شرایط جنگی ایران را ترک نکردند/ ۱۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دولت و بخش‌خصوصی در حوزه گردشگری اظهار کرد: در هفته گردشگری، ۲۴۶ پروژه در ۳۱ استان کشور با ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. همچنین در هفته دولت ۱۲۸ پروژه به بهره‌برداری رسید و برنامه‌ریزی شده است در دهه فجر نیز بیش از ۱۰۰ پروژه گردشگری افتتاح شود.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام در این بخش گفت: در حال حاضر ۳۰۱۷ پروژه بزرگ زیرساختی گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۲۰۰ همت در کشور در حال احداث است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری تصریح کرد: نکته مهم این است که سرمایه‌گذاران در شرایط جنگی ایران را ترک نکردند، فعالیت‌های خود را متوقف نکردند و سرمایه‌هایشان را از کشور خارج نکردند، بلکه همچنان منابع خود را برای ساخت و توسعه ایران به کار گرفته‌اند.

او افزود: در سفرهای استانی و بازدید از پروژه‌های مختلف، شاهد افتتاح و اجرای طرح‌های متعدد گردشگری در استان‌هایی مانند اصفهان، فارس، کرمان، گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده‌ایم. این روند نشان می‌دهد ظرفیت‌های گردشگری کشور در نقاط مختلف به کارگاه سازندگی تبدیل شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به نشست اخیر سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان در شمال کشور گفت: حضور بیش از هزار سرمایه‌گذار و گفت‌وگوی آنان درباره توسعه ایران، جلوه‌ای از اعتماد و دلبستگی بخش‌خصوصی به آینده کشور است. ایران برای ایرانیان از جایگاهی عمیق برخوردار است و همین تعلق خاطر سبب شده است سرمایه‌گذاران در شرایط دشوار نیز برای ساخت آینده کشور تلاش کنند.

تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی مراکز اقامتی برای حمایت از سفر خانوارها

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای حفظ سفر در سبد خانوار اظهار کرد: برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، مذاکراتی با برخی بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی انجام شده است تا سازوکار سفر اعتباری و پرداخت اقساطی هزینه سفر فراهم شود.

او افزود: در این طرح، خانواده‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری سفر کنند و هزینه آن را به‌صورت اقساطی بپردازند تا فشار مالی کمتری به آن‌ها وارد شود. برخی مراکز دولتی نیز این سازوکار را برای کارکنان خود دنبال می‌کنند.

صالحی‌امیری با تاکید بر نقش مراکز اقامتی در توسعه عدالت گردشگری گفت: در ایران حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی گردشگری فعالیت می‌کنند که از این تعداد، حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ واحد هتل هستند و بخش قابل توجهی نیز شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر مراکز اقامتی می‌شود.

او با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار اقامتگاه بوم‌گردی اظهار کرد: تنوع مراکز اقامتی موجب شده است برای گروه‌های مختلف اجتماعی و متناسب با توان اقتصادی آن‌ها، امکان انتخاب محل اقامت وجود داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: جامعه بزرگ هتلداران و مراکز اقامتی کشور در شرایط کنونی تخفیف‌های قابل توجهی را برای حمایت از خانواده‌ها اعمال می‌کنند. میزان این تخفیف‌ها در برخی مراکز بین ۱۰ تا ۵۰ درصد است و هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها، بوتیک‌هتل‌ها و دهکده‌های گردشگری در این مسیر مشارکت دارند.

راه‌اندازی کارت ارزی گردشگران خارجی برای تسهیل مبادلات مالی

صالحی‌امیری همچنین از نهایی شدن سازوکار جدید ارائه خدمات ارزی به گردشگران خارجی خبر داد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح کارت ارزی گردشگران خارجی پس از برطرف شدن موانع اجرایی آماده شده و در روزهای آینده رونمایی خواهد شد.

او توضیح داد: بر اساس این طرح، گردشگر خارجی پس از ورود به کشور از طریق مرزهای هوایی، زمینی یا دریایی می‌تواند در نخستین نقطه ورود، ارز خود را به میزان دلخواه در اختیار گیشه‌های تعیین‌شده قرار دهد و معادل ریالی آن را در قالب یک کارت دریافت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: گردشگر می‌تواند از این کارت برای پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل، اقامت، رستوران، خرید سوغات و سایر خدمات در طول سفر استفاده کند و هنگام خروج از کشور، موجودی باقی‌مانده کارت را در همان نقطه ورود و خروج به معادل ارزی تبدیل و دریافت کند.

او تاکید کرد: این سازوکار ضمن تسهیل مبادلات مالی گردشگران خارجی، نیاز به حمل اسکناس نقد را کاهش می‌دهد و زمینه ارائه خدمات شفاف‌تر و منظم‌تر به گردشگران ورودی را فراهم می‌کند.

آغاز مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ با تخصیص هزار میلیارد تومان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر جایگاه میراث‌فرهنگی در هویت تاریخی و تمدنی ایران، از تصویب اعتبار برای آغاز عملیات مرمت و بازسازی آثار تاریخی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

صالحی‌امیری اظهار کرد: میراث‌فرهنگی شناسنامه، هویت، تبار و حافظه تاریخی یک ملت را تشکیل می‌دهد. این آثار نمایانگر جایگاه تمدنی ایران در جهان هستند و ما وظیفه داریم آن‌ها را صیانت و مرمت کنیم و سالم به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

او با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی خسارت‌های جنگی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور گفت: خوشبختانه در این چارچوب، موضوع مرمت و بازسازی آثار تاریخی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت و دولت با آغاز عملیات مرمت و بازسازی این آثار موافقت کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح آخرین وضعیت برآورد و تامین اعتبار این طرح افزود: برآورد اولیه خسارت‌ها حدود هفت‌ونیم همت بود، اما با تکمیل ارزیابی‌ها، دولت رسما خسارت‌های وارده را پذیرفته و هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه برای آغاز عملیات مرمت و بازسازی تصویب کرده است.

او با بیان اینکه در مجموع ۱۴۹ بنای تاریخی در ۲۱ استان کشور از جنگ آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد، ۶۳ بنا در تهران، ۳۳ بنا در اصفهان و ۱۲ بنا در کردستان قرار دارند و سایر آثار نیز در استان‌های مختلف کشور شناسایی شده‌اند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی این آثار گفت: تلاش ما این است که عملیات مرمت و بازسازی بناهای آسیب‌دیده با سرعت دنبال شود و در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، بخش عمده این اقدامات به نتیجه برسد.

او با اشاره به اهمیت نمادین و تاریخی آثار آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: دشمنان ملت ایران حتی از تعرض به سازه‌های تاریخی نیز چشم‌پوشی نکردند. برخی از این بناها چندصد سال قدمت دارند و پیشینه تاریخی آن‌ها از عمر بسیاری از ساختارهای سیاسی معاصر جهان بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد تعرض به میراث‌فرهنگی، تعرض به حافظه و هویت یک ملت است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از انتقال و حفاظت موقت اشیای ارزشمند موزه‌ای در مخازن امن خبر داد و گفت: در دوره جنگ، اشیای ارزشمند برای حفاظت بیشتر به مخازن منتقل شده‌اند و پس از فراهم شدن شرایط مناسب، این آثار دوباره در معرض دید مردم ایران قرار خواهند گرفت.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: صیانت از میراث تمدنی ایران یک مسئولیت ملی و بین‌نسلی است و دولت با وجود همه محدودیت‌ها، خود را موظف می‌داند از این سرمایه‌های تاریخی حفاظت کند و آن‌ها را به‌عنوان بخشی از هویت و شناسنامه ملت ایران به نسل‌های آینده بسپارد.

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