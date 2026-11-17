به گزارش میراث آریا، حجت‌الاسلام حامد میرزاخان، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در مراسم رونمایی از لوح ثبتی که در مصلی نماز جمعه برگزار شد، آیین شیردوشان را فراتر از یک سنت کشاورزی دانست و اظهارکرد: این سنت دیرینه که قدمتی نزدیک به دو قرن دارد، نمادی ارزشمند از خیرخواهی و نوع‌دوستی است که در آن، شیر نخستین شیردوشی بهار با روحیه‌ای مذهبی میان نیازمندان توزیع می‌شود.

امام جمعه شهرستان فیروزه ثبت این رویداد را فرصتی استراتژیک برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی فیروزه و تبدیل آن به قطب گردشگری روستایی و آیینی دانست.

هم‌چنین جلیل صدیقی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فیروزه در این مراسم گفت: پس از ثبت اجتماع بزرگ حسنیون کفکی، آیین شیردوشان روستای سلیمانی دومین رویداد فرهنگی و گردشگری شهرستان است که به همت متولیان و میراث‌داران منطقه، در تقویم ملی گردشگری کشور جای گرفته است.

شهرستان فیروزه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از مشهد مقدس مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

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