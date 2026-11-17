به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا امیدی‌راد، در جریان سفر میدانی به شهرستان تالش، به‌منظور بررسی آخرین وضعیت حفاظتی و پایش میدانی مواریث فرهنگی، از بنای کاخ سردار امجد و حمام تاریخی مریان بازدید کرد و از نزدیک مسائل حفاظتی این آثار را مورد بررسی قرار داد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در این بازدید تخصصی با اشاره به اهمیت راهبردی محوطه‌ها و بناهای ثبتی در پهنه تاریخی گیلان، حفاظت از این مواریث گرانبها را وظیفه‌ای ملی و همگانی خواند و نصریح کرد: بناهای تاریخی همچون کاخ سردار امجد و حمام مریان اسناد گویا تاریخ، معماری و فرهنگ این خطه هستند و صیانت از آن‌ها نیازمند رویکردی تلفیقی مبتنی بر پایش‌های مستمر میدانی، ارتقای ضریب حفاظتی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز است.

او در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان تالش، با حضور در بین مردم و دیدار چهره‌به‌چهره با مجامع مردمی، معتمدان محلی و دوستداران میراث‌فرهنگی، به بیان اهمیت و لزوم توسعه فرهنگ حفاظت مشارکتی پرداخت.

امیدی‌راد همچنین افزود: سازمان‌ها به تنهایی قادر به حراست کامل از وسعت گسترده محوطه‌های باستانی و تاریخی نیستند؛ حضور هوشمندانه، آگاهانه و دغدغه‌مند جوامع محلی و مجامع مردمی به عنوان دیده‌بانان اصلی میراث‌فرهنگی، بازوی توانمندی برای یگان حفاظت در پیشگیری از حفاری‌های غیرمجاز، تعرضات و تخلفات احتمالی به شمار می‌رود.

بررسی وضعیت پایش محوطه‌های ثبتی منطقه و برگزاری نشست‌های هماهنگی با نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، از دیگر محورهای کلیدی این بازدید میدانی بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با قدردانی از تعامل سازنده و هم‌افزایی میان یگان‌های حفاظتی دستگاه‌های اجرایی استان، بر ضرورت تقویت گشت‌های مشترک در عرصه‌های منابع طبیعی که هم‌زمان دارای محوطه‌ها و تپه‌های باستانی ثبتی هستند، تأکید کرد و گفت: تداخل عرصه‌های طبیعی و تاریخی در استان گیلان، ایجاب می‌کند که نهادهای متولی با رویکردی هم‌افزا و هماهنگ، از تخریب، تصرف و آسیب به لایه‌های باستانی پنهان و آشکار جلوگیری کنند.

در پایان این بازدید، ضمن بررسی نقاط آسیب‌پذیر و تعیین اولویت‌های حفاظتی بناها و محوطه‌های مورد بازدید، دستورات لازم جهت تقویت پوشش نظارتی، استمرار پایش‌های شبانه‌روزی و پیگیری مسائل حقوقی ابلاغ شد.

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