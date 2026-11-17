میراث‌آریا: در میان میراث‌های ناملموس ایران، آیین زیارت صومعه تادئوس مقدس نمونه‌ای برجسته از نقش سنت‌های مذهبی در حفظ هویت فرهنگی، انتقال حافظه جمعی و تقویت پیوندهای اجتماعی است. این آیین سالانه در ماه ژوئیه و به مدت سه روز در مجموعه تاریخی قره‌کلیسا در شمال‌غرب کشور برگزار می‌شود و پیروان کلیسای حواری ارمنی و جامعه ارامنه ایران و ارمنستان را گرد هم می‌آورد.

این زیارت به بزرگداشت دو شخصیت مقدس مسیحی، تادئوس از حواریون نخستین مسیح و سنت‌ساندوخت، از نخستین شهدای زن مسیحی، اختصاص دارد. مراسمی که در گذر زمان، افزون بر کارکرد مذهبی، به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ارامنه تبدیل شده و بستری برای بازتولید سنت‌ها، انتقال خاطرات تاریخی و تقویت احساس تعلق جمعی فراهم کرده است.

آیینی با ریشه‌های تاریخی و پیوندهای فرامرزی

صومعه تادئوس مقدس که در میان ایرانیان به قره‌کلیسا شناخته می‌شود، در منطقه چالدران استان آذربایجان غربی قرار دارد و از مهم‌ترین مراکز مذهبی و تاریخی ارامنه به شمار می‌رود. این مکان در حافظه دینی و فرهنگی جامعه ارمنی جایگاهی ویژه دارد و زیارت سالانه آن، سنتی دیرپا در میان پیروان کلیسای حواری ارمنی است.

بر اساس مستندات یونسکو، این صومعه بیش از نوزده قرن محل زیارت بوده و آیین سالانه آن، زائرانی از ایران و ارمنستان را به این مکان گرد هم می‌آورد. زائران ارمنستانی نیز پس از گردهمایی در تبریز، مسیری حدود ۷۰۰ کیلومتری را از ایروان تا صومعه طی می‌کنند؛ مسیری که خود جلوه‌ای از استمرار پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو جامعه است.

از نیایش و آیین مذهبی تا هم‌زیستی و تعامل فرهنگی

مراسم زیارت طی سه روز برگزار می‌شود و بخش‌های مختلفی از جمله نیایش، آیین‌های ویژه مذهبی، حرکت‌های جمعی، روزه‌داری و اجرای مراسم عشای ربانی را در بر می‌گیرد. در کنار مناسک دینی، زمان‌هایی نیز به اجرای موسیقی و برنامه‌های سنتی ارمنی و عرضه خوراک‌های محلی اختصاص می‌یابد.

حضور زائران در کنار یکدیگر و اقامت در چادرهای برپاشده در پیرامون صومعه، فضای ویژه‌ای از هم‌نشینی و ارتباط اجتماعی ایجاد می‌کند. از همین رو، این زیارت تنها یک مناسک مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای دیدار خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی، بازشناسی ریشه‌های مشترک و انتقال سنت‌های فرهنگی به نسل‌های جدید به شمار می‌رود.

حافظه جمعی؛ حلقه اتصال نسل‌ها

یکی از ابعاد مهم این میراث، استمرار آن در شرایط تاریخی دشوار بوده است. بر اساس مستندات یونسکو، در دوران حاکمیت شوروی در ارمنستان، امکان مشارکت زائران ارمنستانی در این مراسم محدود و ممنوع شده بود، با این حال، حاملان این سنت، خاطره و روایت زیارت را در خانواده‌ها و جوامع خود حفظ کردند و پس از استقلال ارمنستان در دهه ۱۹۹۰، حضور زائران از این کشور از سر گرفته شد.

انتقال خاطرات زیارت و حفظ پیوند نسل‌ها با این مکان مقدس، از عوامل مهم استمرار این سنت در دوره‌هایی بوده است که امکان اجرای کامل آن وجود نداشته است.

ثبت‌جهانی؛ پاسداشت تنوع دینی و فرهنگی ایران

پرونده «زیارت صومعه تادئوس مقدس» در سال ۲۰۲۰ و در پانزدهمین نشست کمیته بین‌دولتی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو، با مشارکت ایران و ارمنستان و بر اساس تصمیم ۱۵.COM ۸.b.۳۱ در فهرست نماینده میراث‌فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد.

این ثبت مشترک، به رسمیت شناختن سنتی زنده است که در پیوند با هویت دینی و فرهنگی جامعه ارامنه شکل گرفته و در طول نسل‌ها استمرار یافته است. همچنین نشان می‌دهد که میراث ناملموس می‌تواند فراتر از مرزهای سیاسی، زمینه‌ای برای پاسداشت سنت‌های مشترک، تقویت شناخت متقابل و گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها باشد.

زیارت صومعه تادئوس مقدس، در نهایت، روایتی از پیوند میان مکان، آیین و حافظه جمعی است، میراثی که ارزش آن در حضور مردمانی معنا می‌یابد که با نیایش، گردهمایی و انتقال سنت‌ها، پیوند خود را با تاریخ و هویت فرهنگی‌شان زنده نگه می‌دارند.

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