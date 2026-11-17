به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت ۱۴ نوامبر و همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی، کارگاه آشنایی با اموال و اشیای تاریخی سیستان و بلوچستان در سالن جلسات شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این کارگاه با هدف آشنایی با اموال و اشیا تاریخی استان و حفاظت از میراث فرهنگی و با موضوعاتی همچون شناخت مسئله و ابعاد قاچاق غیر قانونی اموال فرهنگی، دلیل نامگذاری ۱۴ نوامبر به این عنوان، مفهوم اموال فرهنگی و تفاوت آن با اشیای عتیقه، دلیل مورد هدف قاچاق قرارگرفتن اموال فرهنگی، زنجیره انتقال غیرقانونی یک اثر فرهنگی، پیامدهای قاچاق و چارچوب حقوقی و بین المللی، نقش یگان حفاظت و دستگاه قضایی و چالش‌ها و راه‌های مقابله با قاچاق اموال فرهنگی برگزار و مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت.

او در پایان گفت: کارگاه آشنایی با اموال و اشیای تاریخی استان با تدریس محمد حیدری از کارشناسان پیشکسوت باستان‌شناسی میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان به صورت حضوری و برخط با حضور روسای گروه‌ها و کارشناسان معاونت میراث فرهنگی، فرمانده و پرسنل یگان حفاظت، مدیران پایگاه‌های جهانی و ملی میراث‌فرهنگی و همکاران علاقه‌مند به این کارگاه و به صورت وبیناری با روسا و کارشناسان میراث فرهنگی ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان‌های استان برگزار شد.

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