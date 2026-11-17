به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا میر روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی با حضور پرسنل اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سالن جلسات شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

مسئول آموزش اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این دوره آموزشی با محوریت خود مدیریتی، ارتباط موثر و تاب‌آوری سازمانی و همچنین با ارائه موضوعاتی همچون رفتار سازمانی، عوامل موثر بر رفتار کارکنان، فرهنگ سازمانی، رفتار رسمی و غیر رسمی، قواعد مشارکت و امنیت روانی، قطب‌نمای رفتار حرفه ای، روانشناسی در محیط کار، نشانه‌های فشار روانی در محیط کار، خود مراقبتی و بازیابی پس از ماموریت، نقش‌ها ومسئولیت‌ها، هم‌افزایی و هماهنگی، قدردانی و حفظ انگیزه، زبان بدن و ارتباط غیرکلامی، رفتار شناسی، جذب و انتخاب شایسته، آموزش و توسعه کارکنان و ارزیابی عملکرد منصفانه برگزار که مورد توجه و استقبال همکاران قرار گرفت.

او گفت: این دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی ۲۶ ساعته با تدریس مریم یوسفی برگزار شد که در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

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