به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت، با جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در حوزه تولید شیشه و بلور، با هدف بررسی مسائل و مشکلات کارگاه‌های تولیدی، به‌ویژه چالش‌های مرتبط با حامل‌های انرژی روز دوشنبه ۲۵ آبانماه برگزار شد.

در این نشست هنرمندان و تولیدکنندگان شیشه و بلور به بیان مسائل و دغدغه‌های خود در زمینه فعالیت کارگاه‌ها، مشکلات تأمین و هزینه حامل‌های انرژی و تأثیر این موضوع بر روند تولید پرداختند.

مرتضی نیکرو در این دیدار با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، بر ضرورت بررسی مشکلات موجود و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان از طریق مراجع و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

این نشست در راستای تعامل مستقیم با هنرمندان، شناسایی موانع تولید و حمایت از استمرار فعالیت کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت برگزار شد.

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