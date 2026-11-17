به گزارش میراث‌آریا، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه نشست سامان‌دهی خانه‌مسافرهای استان ایلام با حضور فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نمایندگان دستگاه‌های عضو این نشست برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در این نشست با اشاره به اهمیت سامان‌دهی خانه‌مسافرها اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست، سامان‌دهی خانه‌مسافرهای استان در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران و مسافران و ایجاد زمینه مناسب برای میزبانی شایسته از آنان است.

شریفی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، روند ورود گردشگران به استان ایلام مثبت و امیدوارکننده است، افزود: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی به استان را گردشگران عراقی تشکیل می‌دهند و این موضوع فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایلام به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به وجود حدود ۷۰ خانه‌مسافر در سطح استان، بر ضرورت شناسایی، سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت این واحدها تأکید کرد و گفت: باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایط فعالیت قانونی و استاندارد این مراکز فراهم شود تا گردشگران بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات اقامتی مناسب بهره‌مند شوند.

شریفی همچنین از همکاری و هماهنگی مجموعه اماکن در این زمینه قدردانی کرد و حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری را ضروری دانست و افزود: افرادی که در مسیر ورود گردشگران خارجی به استان و ارائه خدمات مطلوب به آنان فعالیت می‌کنند، باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

او با اشاره به تأکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ظرفیت مرزهای زمینی کشور در توسعه گردشگری، تصریح کرد: مرزهای استان ایلام، به‌ویژه در ارتباط با کشور عراق، ظرفیت مهمی برای تقویت تعاملات گردشگری هستند و باید از این فرصت برای معرفی توانمندی‌های استان و افزایش ماندگاری گردشگران استفاده کنیم.

شریفی بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی صداوسیمای مرکز ایلام، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و سایر مجموعه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: تقویت فرهنگ گردشگری و آماده‌سازی افکار عمومی برای میزبانی از گردشگران عراقی، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و جریان‌های رسانه‌ای است.

او افزود: در همین راستا، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه با هدف تبیین ظرفیت‌های گردشگری استان، فرهنگ‌سازی در زمینه میزبانی از گردشگران خارجی و اطلاع‌رسانی درباره فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی این حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام همچنین بر لزوم سامان‌دهی خدمات گردشگری از ابتدای ورود مسافران از مرز، فعال‌سازی دفاتر خدمات گردشگری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین تور گروهی گردشگران عراقی به استان خبر داد.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: سامان‌دهی خانه‌مسافرها و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، در کنار توسعه زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی هدفمند و همکاری دستگاه‌های اجرایی، از الزامات رونق گردشگری استان است و امیدواریم با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، ایلام به یکی از مقاصد جذاب گردشگران کشور عراق تبدیل شود.

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