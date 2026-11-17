به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در کشورهای همسایه، فرصت ارزشمندی برای معرفی اصالت هنرهای بومی، تبادل تجربیات هنرمندان و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به اهمیت پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و عراق افزود: صنایع‌دستی زبان مشترک ملت‌ها و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جوامع است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت ارتباطات فرهنگی و توسعه همکاری‌های اقتصادی در این حوزه کمک کند.

او تصریح کرد: استان ایلام با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و تنوع محصولات بومی، از توانمندی قابل توجهی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه کشور عراق برخوردار است و باید از فرصت‌های موجود برای معرفی تولیدات هنرمندان و حمایت از فعالان این بخش بهره گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: توسعه بازار فروش، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و ایجاد بستر مناسب برای عرضه مستقیم محصولات، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند به رونق اقتصاد صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی استان کمک کند.

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