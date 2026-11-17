به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ طی حکمی از سوی علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، به‌عنوان عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان منصوب شد و در همین راستا، علیرضا شاه‌حسینی، رئیس شعبه بنیاد ایران‌شناسی استان سمنان، با حضور در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، حکم انتصاب جلال تاجیک را به او اعطا کرد.

جلال تاجیک در این دیدار با اشاره به پیشینه و جایگاه بنیاد ایران‌شناسی در مطالعات تاریخی و فرهنگی کشور گفت: بنیاد ایران‌شناسی از مجموعه‌های باسابقه علمی و پژوهشی کشور است که به همت مرحوم دکتر حسن حبیبی بنیان‌گذاری شده و در طول سال‌های فعالیت خود، نقش مهمی در شناخت و معرفی ابعاد مختلف تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های مشترک این اداره‌کل و بنیاد ایران‌شناسی افزود: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های بنیاد با حوزه فعالیت‌های میراث فرهنگی و صنایع‌دستی ارتباط و هم‌پوشانی دارد و همین اشتراک مأموریت‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای تعریف برنامه‌های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی فراهم کند.

او با اشاره به رویکرد و تحرک بیشتر بنیاد ایران‌شناسی در دوره مدیریت علی‌اکبر صالحی اظهار کرد: با حضور صالحی، زمینه توجه و فعالیت بیشتر در این مجموعه فراهم شده که این موضوع اتفاق ارزشمندی برای توسعه مطالعات ایران‌شناسی و تقویت شناخت ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

تاجیک با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل دو مجموعه تصریح کرد: بنیاد ایران‌شناسی در سطح ملی از امکانات، ظرفیت‌های علمی و پیشینه مطالعاتی ارزشمندی برخوردار است و می‌توان با استفاده از این توانمندی‌ها، زمینه اجرای طرح‌های مشترک در حوزه شناسایی، مستندسازی و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی استان را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تشریح کرد: استان سمنان از تنوع قابل توجهی در زمینه آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی، بافت‌های ارزشمند تاریخی، صنایع‌دستی، فرهنگ روستایی و عشایری، آیین‌ها و میراث ناملموس برخوردار است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی می‌تواند به ثبت و معرفی علمی این داشته‌ها کمک کند.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان پژوهش‌های ایران‌شناسی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خاطرنشان کرد: شناخت دقیق پیشینه تاریخی و فرهنگی مناطق، یکی از پایه‌های اصلی معرفی مقاصد گردشگری است و همکاری میان بنیاد ایران‌شناسی و اداره‌کل میراث فرهنگی می‌تواند به تولید محتوای علمی و مستند، معرفی بهتر هویت تاریخی مناطق و تقویت گردشگری فرهنگی منجر شود.

تاجیک ابراز امیدواری کرد: با تعامل و هم‌افزایی میان این دو مجموعه، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه مطالعات ایران‌شناسی، صیانت از میراث فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان سمنان برداشت.

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