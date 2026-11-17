به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی افضلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان دماوند اظهار کرد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ طبیعت‌گردی، توسعه گردشگری مسئولانه، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی جاذبه‌های طبیعی منطقه برگزار شد.

او افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه پیمایش خود را از مسیر دالان بهشت، جنب شهرداری دماوند، آغاز کردند و پس از عبور از مسیرهای سرسبز و چشم‌اندازهای زیبای پاییزی، به سمت چشمه اعلای دماوند حرکت کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های طبیعت‌گردی این شهرستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فرصت برای نشاط و تعامل اجتماعی، نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های طبیعی دماوند و رونق گردشگری پایدار دارد.

این گلگشت فرصتی برای تجربه زیبایی‌های طبیعت پاییزی دماوند و بهره‌مندی از جلوه‌های چشم‌نواز این منطقه فراهم کرد.

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