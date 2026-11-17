به گزارش میراث آریا، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه در رزمایش بزرگ طرح زمستانی مشترک شهرداری تهران و پلیس راهور اظهار کرد: معمولا مناطق یک تا پنج و همچنین منطقه ۲۲ از ترافیک بیشتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار هستند.

او افزود: در زمان بارندگی شرایط سخت‌تر می‌شود، گرچه در زمان بارندگی تردد موتورسیکلت‌ها بسیار کاهشی است اما به هرحال حجم تردد وسایل نقلیه بیشتر می‌شود و از مردم می‌خواهیم در زمان بارندگی تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

سردار موسوی‌پور اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از بار ترافیکی تهران ناشی از سفرهای ورودی از ۱۴ مبادی اصلی شهر است و ترافیک پایتخت صرفاً به تردد شهروندان ساکن تهران محدود نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه تهران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جمعیت ثابت و حدود ۴ میلیون نفر جمعیت شناور دارد، اظهار کرد: روزانه حجم قابل‌توجهی از شهروندان از شهرها و مناطق اطراف از جمله کرج، پردیس، بومهن، قم و سایر شهرهای پیرامونی برای انجام امور شغلی و فعالیت‌های اقتصادی وارد تهران می‌شوند. بخش زیادی از این سفرها نیز به دلیل فاصله محل سکونت تا محل کار به ترددهای طولانی از شرق به غرب، غرب به شرق و از جنوب به شمال شهر منجر می‌شود.

او افزود: برای نمونه افرادی هستند که محل سکونت آن‌ها در بومهن یا پردیس قرار دارد اما محل کارشان در غرب تهران و محدوده مراکز صنعتی و خودروسازی از جمله کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا است. همچنین برخی شهروندان ساکن مناطق جنوبی تهران برای اشتغال به مناطق شمالی شهر رفت‌وآمد می‌کنند. این الگوی سفرهای طولانی علاوه بر افزایش تراکم ترافیکی موجب مصرف بیشتر سوخت، افزایش آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان می‌شود.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی کلان برای ساماندهی این وضعیت تصریح کرد: حل این مسئله نیازمند همکاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و وزارتخانه‌های مرتبط است. در کنار آن باید به‌صورت جدی به سمت توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد پایانه‌های مناسب در مبادی ورودی تهران حرکت کنیم.

بار ترافیکی با ایجاد پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی در ۱۴ ورودی تهران کم می‌شود

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اگر بتوانیم در ۱۴ ورودی اصلی تهران پایانه‌های مجهز به پارک‌سوار و امکانات مناسب حمل‌ونقل عمومی ایجاد کنیم، شهروندانی که با خودروی شخصی وارد پایتخت می‌شوند، می‌توانند خودروهای خود را در پارکینگ‌های این پایانه‌ها متوقف کرده و ادامه مسیر را با مترو و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی طی کنند. این اقدام می‌تواند بخش قابل‌توجهی از تردد خودروهای شخصی در سطح شهر را کاهش دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در غرب تهران خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح می‌توان از ظرفیت پارکینگ مجموعه ورزشی آزادی به‌ویژه در روزهای شنبه تا چهارشنبه که معمولاً مسابقات فوتبال برگزار نمی‌شود، استفاده کرد. همچنین ظرفیت پارکینگ‌های مجموعه پارک ارم نیز می‌تواند در این زمینه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

موسوی‌پور افزود: تجربه استفاده از ظرفیت پارکینگ مجموعه‌های ورزشی و فضاهای پیرامونی آن‌ها در زمان برگزاری مراسم‌های بزرگ نشان داده است که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از این امکانات برای مدیریت و ساماندهی سفرهای شهری استفاده کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: با مدیریت سفرهای ورودی، توسعه پارک‌سوارها و فراهم کردن دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، می‌توان از ورود حجم زیادی از خودروهای شخصی به معابر داخلی تهران جلوگیری کرد و به کاهش تراکم ترافیکی، مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک کرد.

او تاکید کرد: در فصل زمستان آمادگی کامل وجود دارد و تمامی نیروهای ستادی و نیروهای عملیاتی در خیابان‌ها مستقر می‌شوند و در استقرارهای موقت مردم و عوامل شهرداری همکاری کنند و در زمان بارش برف هم از مردم می‌خواهیم معابر فرعی محل خود را برف روبی کنند و از لغزندگی معابر فرعی نیز کمک حال عوامل شهرداری باشند.

انتهای پیام/