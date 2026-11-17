به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت و اشتغال پایدار، ۱۳ پرونده مربوط به صدور مجوز تولید انفرادی صنایع‌دستی در شهرستان دهلران بررسی و مجوزهای مربوطه صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: توسعه مشاغل خانگی، تسهیل فعالیت هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال از مهم‌ترین رویکردهای این اداره‌کل در حوزه صنایع‌دستی است.

او تأکید کرد: صنایع‌دستی علاوه بر حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هویت بومی مناطق، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد درآمد، کارآفرینی و رونق اقتصادی شهرستان‌هاست و تلاش می‌کنیم با حمایت از هنرمندان و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، زمینه توسعه این بخش را در سراسر استان فراهم کنیم.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان دهلران در زمینه تولید محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: شناسایی هنرمندان مستعد، حمایت از تولیدات بومی، فراهم‌کردن زمینه عرضه و فروش محصولات و تلاش برای اتصال تولیدکنندگان به بازارهای هدف از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی و افزایش سهم این حوزه در اشتغال و اقتصاد شهرستان کمک کند.

انتهای پیام/