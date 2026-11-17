به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید نارویی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه‌های طراحی و نقاشی، کتاب و همچنین صنایع‌دستی با حضور اعضای باشگاه کتاب‌خوانی «فروغ» در سالن کتابخانه عمومی آزادی شهرستان بمپور افتتاح شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بمپور افزود: در این نمایشگاه تعدادی از صنعتگران شهرستان در قالب غرفه‌های صنایع‌دستی نسبت به ارائه آثار مختلفی از جمله سکه‌دوزی، زیورآلات سنتی، حصیربافی و سوزن‌دوزی اقدام کردند که مورد استقبال شرکت کنندگان نیز قرار گرفت.

او ادامه داد: این نمایشگاه تا ۲۷ آبان‌ماه برای بازدید دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

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