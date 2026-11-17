به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی استان از هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اظهار کرد: در نشست هماهنگی تقویم اجرایی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که با حضور بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، پیروز ارجمند دبیر و صمد قربان‌نژاد دبیر اجرایی جشنواره دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، درباره زمان‌بندی برنامه‌ها و مکان‌های اجرای جشنواره تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تالار فرهنگ و هنر کرمان به‌عنوان مرکز اصلی برگزاری جشنواره انتخاب شده است و برنامه‌های مختلف در سه نوبت صبح، عصر و شب و در سه سالن این مجموعه اجرا خواهد شد.

او با اشاره به گستره جغرافیایی برگزاری جشنواره بیان کرد: علاوه بر شهر کرمان، حدود ۱۰ شهرستان استان نیز میزبان اجراهای موسیقی نواحی خواهند بود و متناسب با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر شهرستان بین ی۱ تا ۴ شب برنامه اجرا می‌شود، رویکردی که امکان بهره‌مندی شهرهای مختلف استان از ظرفیت این رویداد ملی و معرفی بیشتر داشته‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کرمان را فراهم می‌کند.

اسحاقی با تاکید بر پیوند میان میراث فرهنگی و رویدادهای هنری از پیش‌بینی اجراهایی در فضاهای تاریخی شهر کرمان خبر داد و گفت: در کنار تالار فرهنگ و هنر، مجموعه بازار تاریخی کرمان، کاروانسرای گنجعلی‌خان و برخی دیگر از اماکن تاریخی شهر نیز میزبان بخشی از برنامه‌های جشنواره خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در ادامه بیان کرد: همایش‌ها، سخنرانی‌ها، پنل‌های تخصصی و نمایش فیلم‌های مستند با موضوع موسیقی نواحی، از دیگر بخش‌های این دوره از جشنواره است، همچنین اجراهای موسیقی در بخش‌های نگاه ویژه، تخصصی نواحی، جوان و پیشکسوتان و استادان موسیقی نواحی برگزار خواهد شد.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه سال‌جاری با هدف معرفی و پاسداشت تنوع موسیقایی اقوام ایرانی، تقویت وحدت و انسجام ملی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان کرمان و فراهم‌کردن زمینه حضور و اجرای هنرمندان موسیقی نواحی برگزار می‌شود، استقرار بخشی از برنامه‌ها در بناهای تاریخی و فرهنگی و برگزاری اجراها در شهرستان‌های مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای پیوند میان رویدادهای هنری، میراث فرهنگی و گردشگری و معرفی گسترده‌تر کرمان به علاقه‌مندان فرهنگ و هنر ایران ایجاد می‌کند.

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